A Roma Gualtieri vieta i botti di Capodanno: niente fuochi d’artificio e petardi, firmata l’ordinanza Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza che vieta l’uso di fuochi d’artificio e petardi nella città di Roma. Il provvedimento è stato preso per tutelare le persone, gli animali e il patrimonio ambientale.

A cura di Natascia Grbic

Dalle 01 del 31 dicembre alle 24 del 6 gennaio 2023 sarà vietato a Roma l'uso di fuochi d'artificio, razzi, petardi e materiale esplodente. Questo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, per tutelare "l'incolumità fisica delle persone e tutelare gli animali", oltre al "patrimonio ambientale della città". Potranno essere utilizzate le fontane luminose, i tubi lancia coriandoli, le bacchette scintillanti e tutti i materiali previsti dal decreto legislativo 29 luglio 2015 n.123.

Saranno consentiti spettacoli pirotecnici solo a opera di professionisti espressamente autorizzati. Tutti coloro che vogliono esplodere fuochi d'artificio per festeggiare il Capodanno dovranno rinunciarci, pena una sanzione molto salata.

‘Si tratta di una misura necessaria per garantire l'incolumità fisica delle persone, con particolare riguardo ai minori, nonché la tutela della pubblica sicurezza e del patrimonio pubblico e privato – ha dichiarato l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – Poiché le norme in vigore non prevedono per i Comuni la possibilità di limitare la vendita di materiali pirotecnici, l'unica prevenzione possibile è quella di limitare al massimo l'utilizzo di questo genere di prodotti che, come ci insegna l'esperienza, possono provocare danni alle persone e al patrimonio artistico, culturale e ambientale della nostra città. Si tratta anche di un gesto di attenzione nei confronti dei nostri amici animali, che come ben sappiamo risentono in modo assai negativo dei forti rumori collegati all'uso dei materiali esplodenti'.

Leggi anche È ufficiale: trasloca dai Fori al Circo Massimo il Concertone di Capodanno di Roma

L'ordinanza, che viene varata ogni anno dal Comune di Roma in occasione del Capodanno, raramente viene rispettata. Una delle conseguenze più visibili, è la strage di storni che si verifica da qualche anno a questa parte, soprattutto nelle zone del centro. Centinaia di esemplati in terra, morti dopo essersi schiantati in preda al terrore contro finestre e palazzi.