A Roma decine di donne spiate in palestra con una telecamera nascosta: il racconto a ‘Le Iene’ Della vicenda si è occupata anche la trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene’ con un servizio realizzato da Alice Martinelli. Le clienti della palestra romana hanno confermato che i video venivano realizzati con una telecamera nascosta dentro un orologio.

A cura di Enrico Tata

Il titolare della palestra ‘Re di Roma Sporting Club' è indagato per aver ripreso alcune clienti attraverso telecamere nascoste installate nello spogliatoio. Più di 200 donne sarebbe state riprese contro la loro volontà mentre si cambiavano e si teme che quei filmati possano essere finiti sul web.

La vicenda in un servizio andato in onda a ‘Le Iene'

Della vicenda si è occupata anche la trasmissione di Italia 1 ‘Le Iene' con un servizio realizzato da Alice Martinelli. Le clienti della palestra hanno confermato che i video venivano realizzati con una telecamera nascosta dentro un orologio posizionato al centro dello spogliatoio femminile e rivolto verso le panche.

Una donna ha raccontato: "L'ha scoperta una cliente. Il titolare le ha detto un giorno: ‘guarda io entro un attimo nello spogliatoio, devo fare una cosa, quindi non fare entrare nessuno. Sono arrivate altre due ragazze e lei ha cercato di non farle entrare, ma loro hanno risposto: ‘non ci interessa, tanto non dobbiamo spogliarci'. E così lo hanno visto manovrare in modo sospetto l'orologio".

"Quell'orologio cambiava spesso"

Insomma, l'hanno sorpreso in flagrante. Ma episodi simili sono accaduti negli scorsi mesi talmente tante volte, che le clienti hanno cominciato a parlarne. Spiegano alcune testimoni: "L'orologio cambiava spesso, una volta era grigio, una volta era rosso. Una volta era fermo, una volta si bloccava".

A quanto pare un orologio simile può essere acquistato online per circa 60 euro. Al suo interno è nascosta una microcamera che può arrivare a registrare fino a otto, dieci ore di filmato. Gli orologi, stando a quanto si apprende, se li faceva arrivare in palestra.

Un'altra telecamera forse rivolta verso le docce

Raccontano alcune clienti: "Per non sprecare batteria e memoria chiedeva: chi è arrivata? È arrivata Clara (nome di fantasia ndr.)? A seconda della risposta andava ad attivare l'orologio. Come detto, era puntato verso le panche, ma davanti alle docce abbiamo sempre visto questo borsone, in alto a sinistra. All'interno si suppone ci fosse un'altra telecamera. Avrebbe ripreso decine e decine di clienti nude".

Tutte descrivono il titolare come "simpatico, squisito, ci regalava i cioccolatini, non me lo sarei aspettato da lui". Decine di clienti stanno andando dalle forze dell'ordine per denunciare. I video su cui stanno indagando gli investigatori sarebbero oltre 100. "Spero che non le abbia messe sul web, ma secondo me le ha vendute".