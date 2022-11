A Roma c’è chi mette in affitto su Airbnb anche i posti letto in un furgone parcheggiato in centro Non solo appartamenti in affitto su Airbnb. C’è per esempio una ragazza che offre ospitalità nel suo furgoncino attrezzato che permette di girare Roma e il Lazio dormendo a bordo del veicolo.

A cura di Enrico Tata

Appartamenti, case vacanze, bed&breakfast. Roma è letteralmente piena di strutture ricettive in offerta su Airbnb. Ma c'è anche chi prova ad affittare posti letto meno convenzionali, per così dire. C'è per esempio una ragazza che offre ospitalità nel suo furgoncino attrezzato che permette di girare Roma e il Lazio dormendo a bordo del veicolo. Tutto perfettamente consentito, almeno dalla nota piattaforma americana. Sul sito, per esempio, viene menzionata la storia di Zoe, che mette in affitto una roulotte Airstream nella Columbia Britannica: "Condividere tutto questo con gli ospiti è la parte più bella dell'essere host. In tanti prenotano il nostro spazio spinti dalla curiosità di scoprire com'è vivere in modo semplice, sostenibile ed essenziale".

Questo invece è l'annuncio pubblicato dalla ragazza romana che offre il suo furgoncino "con oblò": "Questo piccolo grande amico ti accompagna durante i più lunghi viaggi. Essenziale e compatto, ha la vivibilità di un full optional grazie alla sua altezza. Le sue rifiniture in legno ti fanno sentire come in una piccola casetta. Perfetto anche per le stradine di montagna, anche se con i suoi due oblò ti fa sentire sempre come un marinaio". Sicuramente un modo diverso di vivere una vacanza a Roma e in Italia. Il prezzo richiesto ai clienti è di 70 euro a notte, tasse di soggiorno, offerte, e costi del servizio esclusi.

All'interno del mezzo, che ha le pareti rivestite in legno, ci sono un letto, un cucinotto con lavandino e fornelli e un tavolino per mangiare. Non c'è bagno, ovviamente, non trattandosi di un camper vero e proprio ma di un furgoncino riadattato.