video suggerito

A piazza dei Mirti è guerra tra bande: ragazzo trovato in un lago di sangue, accoltellato al collo La vittima, trovata in una pozza di sangue, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Vannini. Sarebbe grave, ma non in pericolo di vita. I residenti: “Situazione ormai fuori controllo in piazza dei Mirti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo i residenti di Centocelle, la situazione in piazza dei Mirti, una delle principali del quartiere, sta sfuggendo di mano. Stando al racconto di chi vive nelle vicinanze, è ormai il regno di bande rivali e nella tarda serata di ieri proprio in quella piazza un giovane nordafricano di 20 anni è stato accoltellato da un altro uomo, probabilmente connazionale. La vittima, trovata in una pozza di sangue, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Vannini. Sarebbe grave, ma non in pericolo di vita.

Indagini in corso per rintracciare l'aggressore

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Roma Centocelle, che stanno indagando su quanto accaduto, cercando di ricostruire la dinamica e di rintracciare l'aggressore. Probabilmente i due si conoscevano.

La reazione del quartiere: "Situazione sta sfuggendo di mano"

Sui gruppi di quartiere i cittadini commentano: "Chissà è la volta buona che la piazza venga presidiata dalle forze dell’ordine, visto che ormai è una emergenza vera e propria che sta sfuggendo di mano completamente". Una signora scrive: Era tanto che non andavo a piazza dei Mirti, mi è capitato di andare e prendere un caffè con mio figlio, ore 18… Un presidio di delinquenti, siamo andati via".

Leggi anche Due 20enni si tuffano nel lago di Castel Gandolfo e non riemergono più: trovati morti

E sulla lite di ieri: "Dicono una lite tra bande che girano lì in piazza… io abito proprio nel palazzo lì, ma non affaccio sulla piazza, ho solo sentito urlare e tante sirene… Mio marito, passando, ha visto che portavano via un ragazzo e a terra c'era una pozza di sangue. Io sinceramente comincio ad avere paura anche ad uscire di casa…".