video suggerito

A Latina un ragazzo di 20 anni ha tentato di uccidere la madre con le forbici L’allarme dello zio del ragazzo, arrestato per tentato omicidio: “Aiuto, mio nipote di 20 anni si è barricato dentro. Ha discusso con la madre, poi ha tentato di strangolarla e infine di ucciderla con delle grosse forbici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tentato omicidio in famiglia a Latina, dove un ragazzo di 20 anni ha provato a uccidere sua madre con delle forbici. Stando a quanto si apprende, gli uomini della questura di Latina sono intervenuti presso un'abitazione del centro del capoluogo pontino in seguito alla segnalazione di una violenta lite in casa.

"Aiuto, ha tentato di strangolare la madre e poi di ucciderla con le forbici"

All'ingresso della palazzina i poliziotti del reparto Volante hanno visito una donna corrergli incontro. Presentava numerose ferite da arma da taglio e perdeva molto sangue, soprattutto al collo. La signora, in evidente e comprensibile stato di shock, urlava in preda al panico: "Al terzo piano, al terzo piano". Così gli agenti hanno affidato la donna alle cure de soccorritori del 118 e si sono precipitati al piano indicato, trovando sulle scale condominiali evidenti tracce di sangue che conducevano dritte a uno degli appartamenti.

Un uomo, il fratello o il papà della vittima, era fuori alla porta: "Aiuto, mio nipote di 20 anni si è barricato dentro. Ha discusso con la madre, poi ha tentato di strangolarla e infine di ucciderla con delle grosse forbici. Sono intervenuto e lei è riuscita a scappare e a scendere le scale".

Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio

Gli agenti hanno tentato di far ragionare il ragazzo che, dopo dieci minuti di tentativi, ha aperto la porta alla polizia, che lo hanno immediatamente bloccato. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.