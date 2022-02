Nei parchi a Latina arrivano le cassette per scambiarsi i libri In alcuni parchi della città di Latina sono state installate 4 casette per il bookcrossing, contenenti libri destinati a bambini e ragazzi.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook del Comune di Latina.

Nella città di Latina sono state installate quattro casette per il bookcrossing, termine inglese con cui si indica lo scambio dei libri all'interno di una comunità: sotto ad ognuna delle casette costruite nel capoluogo pontino, un cartello spiega come fare grazie con lo slogan del progetto "Prendimi, leggimi, riportami o consegnami ad un altro lettore".

Ogni lettore, infatti, può autonomamente prelevare uno dei libri presenti negli scaffali di una delle casette e tenerlo per tutto il tempo che desidera. Poi, però, deve riportarlo indietro e riporlo nuovamente nell'armadietto, permettendo ad altri lettori di fare la stessa cosa: il servizio è gratuito e permette alla lettura di diventare un bene comune a tutti i cittadini e le cittadine.

Libri per ragazzi nei parchi di Latina

Nella mattinata di oggi, 4 nuove casette per il bookcrossing sono state posizionate all'interno di alcuni parchi del comune di Latina: nel parco Berlinguer di via Milazzo; dentro all'area recintata di Parco San Marco, nella Casa di Quartiere di Borgo Sabotino e, infine, nel cortile della biblioteca comunale di Latina Scalo, in via del Murillo. I libri per bambini e ragazzi inseriti all'interno della casetta del bookcrossing sono stati selezionati da "Nati per Leggere", programma nazionale di promozione della lettura, mentre a presentare le casette, sui luoghi dell'installazione, è stata l'assessora alla Cultura, Laura Pazienti: l'iniziativa, infatti, è curata dall'Assessorato alla Cultura, in particolare dalla Biblioteca Comunale Aldo Manuzio, in collaborazione con Servizio decoro, manutenzioni, qualità urbana e Beni comuni.

"Con questa iniziativa si intende aumentare i lettori ed i luoghi della lettura, mission del Patto per la Lettura, il processo partecipativo sorto all’interno della biblioteca comunale nel 2018 per mettere in sinergia tutta la filiera del libro", scrive il comune di Latina su un post pubblicato su Facebook.