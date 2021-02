L'azienda Bsp Pharmaceuticals di Latina produceva prima del via libera dell'Agenzia del farmaco italiana e produce tuttora gli anticorpi monoclonali creati dall'azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly. Con l'ok dell'Aifa arrivato la settimana scorsa, questi anticorpi contro il Covid potranno essere distribuiti e utilizzati anche nel nostro Paese. Aldo Braca, fondatore e presidente della Bsp Pharmaceuticals, ha spiegato ai microfoni di Fanpage.it che la sua azienda può produrre 100mila pezzi alla settimana: "Ci aspettiamo che dopo il via libera dell'Aifa, Lilly aumenti la richiesta. Al momento siamo molto molto al di sotto delle nostre possibilità. In 20 millilitri di prodotto ci sono 0,7 grammi di anticorpo. Il contenuto della provetta va diluito in 250 millilitri di soluzione fisiologica e si fa un'infusione al paziente che dura un'ora. Il nostro anticorpo è attivo un secondo dopo essere stato iniettato. Se viene somministrato all'inizio della malattia, molto probabilmente potrebbe eliminare o diminuire molto il rischio di ospedalizzazione".

Il funzionamento degli anticorpi monoclonali

Come funzionano gli anticorpi monoclonali? Dal plasma dei pazienti guariti da Covid-19 vengono estratti gli anticorpi prodotti dall'organismo e questi vengono clonati. Questi sono gli anticorpi monoclonali umani. In particolare l'Aifa ha dato l'autorizzazione all'utilizzo dell’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione di anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab dell'azienda farmaceutica Regeneron/Roche. Questi anticorpi hanno mostrato efficacia terapeutica nella progressione di Covid-19 in pazienti in face precoce della malattia. Nei pazienti più gravi, invece, non hanno mostrato la stessa efficacia.

"In questa pandemia, oltre ovviamente ai vaccini, più armi abbiamo a disposizione e meglio è. Quindi avere anche gli anticorpi monoclonali oggi è molto importante. Allo Spallanzani, ricordo, abbiamo somministrato in via sperimentale queste terapie", ha dichiarato l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, durante la visita agli stabilimenti della Bsp a Latina.