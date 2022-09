A fuoco un appartamento, donna intrappolata al suo interno non riesce a uscire: salvata dai pompieri La donna non ha riportato ferite gravi, ma è rimasta intossicata dal fumo. L’incendio, che ha destato molta preoccupazione, è sotto controllo.

A cura di Natascia Grbic

Grave incendio a Roma, in una palazzina a via Giovanni da Empoli, al civico sei. Per cause ancora da accertare un appartamento è andato a fuoco verso le 15 di oggi: all'interno una donna, che non riusciva a uscire da sola dall'abitazione. Era sola e spaventata, aveva paura di non riuscire a uscire fuori dall'appartamento prima che fosse divorato dalle fiamme.

Così non è stato, perché pochi minuti dopo l'allarme sono arrivate sul posto cinque squadre di vigili del fuoco più il capo turno provinciale, che si sono prodigate per spegnere l'incendio. Sono arrivati all'appartamento, che si trova al secondo piano della palazzina, e hanno spento le fiamme, riuscendo a tirare fuori la donna dall'abitazione.

La signora fortunatamente sta bene. È rimasta intossicata a causa del fumo, ma non ha riportato ferite gravi o ustioni.

Una volta fatta uscire dall'abitazione, i vigili del fuoco hanno affidato la donna alle cure dei soccorritori del 118, giunti sul posto per prestare subito le prime medicazioni.

L'incendio, fanno sapere i pompieri, è sotto controllo. "Proseguiranno le operazioni di smassamento e verifica della struttura", fanno sapere in una nota. Al momento non è noto quanti e quali danni abbia subito il palazzo a causa dell'incendio, e se l'appartamento dove viveva la donna sia agibile o meno. Le verifiche sono ancora in corso, ma soprattutto si vuole capire cosa abbia scatenato l'incendio, e la sua origine. Forse un malfunzionamento di qualche elettrodomestico in casa, oppure un gesto di distrazione della proprietaria dell'appartamento, che ha portato così le fiamme a diffondersi. In ogni caso, il peggio è passato.