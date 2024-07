A fuoco un appartamento ad Anzio: la colonna di fumo nero è visibile a distanza (video) Appartamento in fiamme ad Anzio: il rogo nel quartiere Colonia. Il fumo scuro e denso visibile da chilometri di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'incendio ad Anzio, foto dal video su Facebook.

Mentre continuano gli incendi a Roma, anche nelle zone limitrofe la situazione non sembra essere migliore. Stavolta, però, a prendere fuoco è stato un appartamento, nel litorale a sud della capitale, nel comune di Anzio, nel quartiere Colonia, a pochi passi dalla via Ardeatina.

Il rogo ad Anzio: in fiamme un appartamento

Le fiamme sono partite nella tarda mattinata di oggi, lunedì 29 luglio 2024, verso le 12.35 circa nel quartiere Colonia di Anzio, in via Lombardia, una delle tante vie parallele alla via Ardeatina. Non appena si sono originate le fiamme e la densa nube di fumo nero ha iniziato ad uscire dalle finestre dell'abitazione, residenti e passanti hanno fatto immediatamente scattare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco

Sul posto non appena ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa sono arrivati i pompieri. In particolare a raggiungere il luogo dell'incendio è stata la squadra 23A di Anzio. Oltre a loro, a fornire supporto, sono presto arrivate anche le squadre 22A di Pomezia e l'AB22, insieme al funzionario di servizio. Le fiamme si sono sviluppate nella zona della cucina per cause che restano ancora da accertare. Secondo le prime informazioni raccolte, non risulterebbero esserci persone coinvolte, né ferite né intossicate.

Gli incendi nella capitale

Questo rogo d'appartamento è soltanto uno dei tanti che nelle ultime ore stanno colpendo la capitale, sia dentro che fuori che dal Grande Raccordo Anulare. Da Prima Porta a La Storta, fino ai due enormi incendi di sterpaglie e rifiuti a Cesano e a Ponte Mammolo per cui sono ancora in corso le oeprazioni di spegnimento dal tardo pomeriggio di ieri.