A fuoco la pineta di Castel Fusano: rogo preceduto da esplosioni, incendio ancora in corso dopo ore

Un vasto incendio, preceduto da tre esplosioni causate da un macchinario in avaria, ha colpito la pineta di Castel Fusano a Roma nella notte del 1 ottobre 2025. Decine di squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme e bonificare l’area, mentre la polizia locale presidia la zona.

L'odore di bruciato e di fumo ha svegliato il litorale di Roma dopo che un vasto incendio ha colpito per tutta la notte fra 1 e 2 ottobre 2025 la pineta di Castel Fusano, a pochi chilometri da Ostia. Il rogo è stato preceduto da tre forti esplosioni. Infatti, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco, la causa sarebbe stata individuata in un macchinario pesante che ha preso fuoco. L'intervento è tutt'ora in corso.

L'incendio scoppiato a causa di un macchinario

Le prime squadre di pompieri sono state inviate dal comando di Roma alle 18.20 di mercoledì. Mezzi e uomini dalle stazioni dell'Eur, Ostia, Pisana e autobotti da Ostia, Pomezia, Nemi ed Eur sono intervenuti in piazza di Castel Fusano, a pochi metri dal canale che attraversa la pineta della Riserva naturale statale del Litorale romano. I vigili hanno individuato la causa del rogo nel malfunzionamento di un mezzo usato per trasformare in segatura e truciolato le potature degli alberi. Il macchinario, carico di benzina, ha bruciato a lungo e provocato tre esplosioni.

Incendio alla pineta di Castel Fusano: vigili del fuoco ancora all'opera

Purtroppo l'incendio ha coinvolto diverse piante e i vigili del fuoco sono ancora a lavoro affinché le fiamme non si propaghino, andando a danneggiare in maniera forse irreversibile la pineta. Sono in corso anche le operazioni di bonifica dell'area in cui il fuoco è stato già spento. Sul posto sono presenti anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, per impedire l'accesso all'area ed evitare che venga coinvolta la popolazione. Una volta terminate le operazioni di spegnimento e di bonifica si potrà procedere alle indagini sulle responsabilità e ad una prima conta dei danni.