A fuoco condizionatori in una scuola di Trastevere: fumo dalla terrazza, personale evacuato L'incendio alla scuola Regina Margherita di Trastevere è stato domato dai Vigili del Fuoco. Nessuno è rimasto ferito e la struttura non ha riportato danni.

A cura di Natascia Grbic

Foto della vicepresidente del I Municipio Alessandra Sermoneta

Paura oggi alla scuola Regina Margherita di via Madonna dell'Orto a Trastevere. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'incendio di alcuni condizionatori esterni sul terrazzo, andati a fuoco poco prima delle 17.30 per cause ancora da accertare. Le fiamme sono state spente in poco tempo, mentre il personale è stato evacuato a scopo precauzionale per consentire lo svolgimento delle operazioni. Fortunatamente il rogo è rimasto circoscritto e nessuno si è fatto male. C'è stata un po' di preoccupazione inizialmente nella zona, quando le persone hanno visto il fumo provenire dalla scuola, ma l'intervento dei pompieri ha fatto rientrare immediatamente l'allarme.

"Scuola Regina Margherita: solo un po’ di spavento per gli alunni, molto fumo, ma solo un corto circuito di un condizionatore nella zona esterna – il posto della vicepresidente del I Municipio Alessandra Sermoneta, giunta sul posto per accertarsi della situazione -. Perfettamente funzionanti il sistema di rivelazione e gli idranti. Grazie ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine, arrivati immediatamente. La scuola domani sarà aperta, tranne il piano a livello dell’incendio per la pulizia".

Fortunatamente la struttura non ha riportato danni e le attività scolastiche potranno riprendere domani senza interruzioni.

Cosa abbia causato l'incendio, non è ancora chiaro. Forse un malfunzionamento dei condizionatori, sui quali adesso ci saranno accertamenti a livello tecnico per cercare di capire come abbiano fatto a prendere fuoco. Nonostante lo spavento, nessuno si è fatto male, e la situazione è rientrata in poco tempo, grazie all'intervento immediato dei Vigili del Fuoco.