A che ora chiude la metro a Roma a Capodanno 2025: orari di mezzi e bus il 31 dicembre e 1 gennaio Per Capodanno 2025, così come per tutto il periodo di festività invernali, anche i mezzi pubblici a Roma il 31 dicembre e 1 gennaio 2025 sono potenziati: le metro chiudono alle 2.30 e i bus terminano le corse alle ore 8 della mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

A Capodanno 2025 i mezzi pubblici romani sono potenziati con il piano mobilità messo a punto dal Campidoglio e da Atac, che resterà in vigore per tutte le feste natalizie 2024/2025, fino al 6 gennaio, festa dell'Epifania. Il piano trasporti per il 31 dicembre e 1 gennaio 2025 è consultabile in maniera dettagliata sul sito di Roma Mobilità. L'obiettivo è quello di agevolare gli spostamenti di romani e turisti per la città, anche in occasione del Giubileo, iniziato il 24 dicembre scorso, con particolare attenzione al centro storico, San Pietro e ai centri commerciali.

Le linee della metropolitana nella notte di Capodanno chiudono alle ore 2.30, mentre gli autobus garantiscono corse notturne fino alle 8 del primo gennaio 2025. Tre le linee bus gratis ‘Free1’ e ‘Free2’ e 100 circolari nelle vie del centro dalle ore 9 alle 21 con tariffe agevolate nei tre parcheggi di scambio collegati. La Ztl del centro è attiva dalle 6.30 alle 20, prolungando l'orario.

Gli orari delle metropolitane a Roma a Capodanno 2025

Tra il 31 dicembre e il primo gennaio la metro sarà attiva con orario prolungato fino alle 2.30 di notte. Successivamente gli stessi percorsi li faranno le linee bus nMA, nMB, nMB1 e nMC.

Gli orari delle metro a Roma il 1 gennaio 2025

Il primo dell'anno il servizio inizierà alle ore 8 e proseguirà con il normale orario festivo. La sera ultime corse metro alle 23.30, mentre la notte tra l'1 e il 2 gennaio prosegue normale il servizio dei bus notturni.

I bus notturni in servizio a Roma a Capodanno 2025

Bus e tram il 31 dicembre restano attivi fino alle ore 21. Tredici collegamenti resteranno in servizio sino alle 2.30 di notte e sono:

H2

128

170

200

280

301

336

544

766

881

905

n913

I parcheggi di interscambio a Roma aperti a Capodanno 2025

Per raggiungere le vie dello shopping nel centro storico sono attive tre linee bus gratuite circolari che portano nella Ztl Centro, fino a Largo Chigi:

Free 1: Via XX Settembre/Termini-via Pastrengo-via Volturno- viale de Nicola- Piazza dei Cinquecento-via Giolitti-viale Einaudi-MA Repubblica-via Nazionale-Traforo-via del Tritone-Piazza S. Silvestro-Largo Chigi.

Orario: prima e ultima partenza alle ore 9 e ore 21

Scambio con parcheggio FS “Piastra Termini”, ingresso da via Marsala 53.

