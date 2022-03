A 2 anni esce di casa in piena notte, la mamma del piccolo ‘Batman’: “Sono ancora terrorizzata” “Ho ancora il terrore addosso. Mi chiedo se solo si fosse spinto più in là, vicino al campo da golf dove c’è anche un laghetto. Come sarebbe finita?”, le parole della mamma.

A cura di Enrico Tata

A Castel Gandolfo, Castelli Romani, un bambino di 2 anni e mezzo si è allontanato in piena notte, con il pigiama e senza scarpe, dal residence dove stava facendo una vacanza insieme ai genitori. Si è fermato a giocare con un cagnolino di una villetta poco distante, il proprietario dell'abitazione se n'è accorto e ha chiamato i carabinieri. "Sono Batman", si è giustificato il piccolo con i militari e per rivelare loro la posizione dei suoi genitori ha voluto in cambio un pezzo di cioccolato. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, ma la mamma, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, si dice ancora terrorizzata per quanto accaduto: "Siamo stati svegliati alle 3 da due uomini. Erano entrati dentro casa perché la porta era stata lasciata aperta. E hanno urlato “Carabinieri”. Io e mio marito eravamo sbalorditi, storditi. Quei due uomini tenevano per mano nostro figlio e ci hanno detto che lo avevano ritrovato a 300 metri dalla villetta in cui eravamo per una vacanza”.

Stando a quanto si apprende, la porta era rotta e così il piccolo è potuto uscire facilmente dalla villetta. "Ho ancora il terrore addosso. Mi chiedo se solo si fosse spinto più in là, vicino al campo da golf dove c’è anche un laghetto. Come sarebbe finita? Siamo stati messi sotto torchio perché giustamente i carabinieri hanno subito ipotizzato il peggio. E cioè che noi avessimo abbandonato nostro figlio, o peggio, che quel bambino fosse un ucraino rimasto solo e che in casa c’erano i genitori morti. Ipotesi, per fortuna, tutte smentite. E’ stato chiaro che noi stavamo dormendo”.

La mamma ha detto che non era mai capitato che il figlio si allontanasse da casa: "Non ho potuto parlare col vicino che ha soccorso mio figlio coprendolo con una felpa e mettendogli ai piedi dei calzini. Avrei voluto sapere cosa gli ha detto ma siamo andati via dai Castelli. Abitiamo a Roma. Ho chiesto se ci sono telecamere nel villaggio perché vorrei capire cosa ha fatto esattamente mio figlio”.