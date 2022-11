A 17 anni trova un portafoglio e lo ridà al proprietario, Gualtieri lo incontra e gli fa un regalo Il sindaco Gualtieri ha ricevuto in Campidoglio Abir, uno studente 17enne, che ha trovato un portafoglio per strada e lo ha portato alle forze dell’ordine. “Comportamento esemplare”.

A cura di Alessia Rabbai

Roberto Gualtieri e Abir

Ha trovato un portafoglio per strada, lo ha raccolto e portato alle forze dell'ordine. Protagonista dell storia è Abir, uno studente di diciassette anni originario del Bangladesh, che nei giorni scorsi ha compiuto un gesto di grande generosità. Pensando a quanto sarebbe stato preoccupato il proprietario, accorgendosi che lo aveva perso, insieme ai suoi soldi e alle sue carte di credito, ha fatto in modo che tornasse al più presto nelle sue mani. Le forze dell'ordine tramite i dati contenuti nei documenti lo hanno contattato, informandolo che il portafoglio era stato trovato e che poteva andarselo a riprendere. Si tratta di una persona anziana, che è stata molto contenta di riaverlo indietro, senza dover affrontare la trafila per rifare i documenti. Il gesto di Abir non è passato inosservato al sindaco Roberto Gualtieri, che ha invitato il giovane in Campidoglio. Uno scatto li immortala insieme sorridenti, mentre fanno una chiacchierata.

Gualtieri: "Comportamento esemplare"

Gualtieri si è complimentato con il ragazzo, che ha compiuto un gesto altruista ed empatico: "Grazie all’onestà di questo ragazzo giovanissimo, il proprietario è potuto tornare in possesso di denaro e documenti – ha commentato il sindaco – Un comportamento esemplare che è stato bello gratificare ringraziando di persona Abir a nome di tutte le romane e di tutti i romani". Gualtieri oltre che invitarlo in Campidoglio, gli ha fatto un regalo: "Come segno di gratitudine, abbiamo voluto fargli dono di un abbonamento annuale ai mezzi di trasporto di Roma Capitale. La nostra città è fiera di chi, come lui, è capace di altruismo e attenzione nei confronti del prossimo, dimostrando concretamente il significato della parola comunità".