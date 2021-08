A 100 chilometri da Roma 13 gradi e grandine che imbianca tutto come neve (VIDEO) A soli cento chilometri da Roma, a Filettino e a Campo Staffi, provincia di Frosinone, sembra di essere in inverno. Tutto imbiancato dai chicchi di grandine, le strade di Filettino completamente allagate. Il termometro ha fatto segnare 13 gradi, con la Capitale che invece è nella morsa dell’anticiclone Lucifero, con le temperature che hanno sfiorato i 38 gradi.

A soli cento chilometri da Roma, a Filettino e a Campo Staffi, provincia di Frosinone, sembra di essere in inverno. Tutto imbiancato dai chicchi di grandine, le strade di Filettino completamente allagate. Le fotografie scattate al Rifugio Viperella, Campo Staffi (altitudine 1800 metri), ritraggono un paesaggio che sembra riportarci a gennaio, in piena stagione sciistica. "Quando pensi che mettere una bottiglia esterna in mezzo al ghiaccio è solo in inverno … 13 agosto come a gennaio con le ostriche e champagne", scrivono scherzosamente i gestori del rifugio. La valle e le montagne sono completamente bianche, ricoperte da miliardi di chicchi di grandine. Il termometro non è da meno: 13 gradi in pieno giorno.

Secondo i dati della pagina Facebook Meteo Lazio sono caduti circa 40 millimetri di grandine in mattinata e nel primo pomeriggio e la temperatura è passata da quasi 24 gradi a 13. In altre parole è diminuita in pochi minuti di 11 gradi.

Nel Lazio si registrano nel pomeriggio temporali localmente forti nell'entroterra tra i Monti Simbruini e l'Alta Ciociaria. Forte grandinata intorno alle 16 anche a Trevi nel Lazio, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, attualmente al Rifugio Viperella la temperatura è risalita intorno a 18 gradi.

A Roma 38 gradi e bollino rosso

A Roma, invece, le temperature massime hanno sfiorato 38 gradi. Non un alito di vento, non una goccia di pioggia hanno rinfrescato questa giornata nella Capitale. Il week end di Ferragosto, tra l'altro, non sarà da meno e l'allerta caldo sarà al livello massimo: bollino rosso sia oggi che domani e dopodomani, domenica 15 agosto.