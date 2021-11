1727wrldstar arrestato e subito scarcerato: “So libero fratellì, qualcuno pagherà” Arrestato e subito scarcerato Algero Corretini, in arte 1727Wrldstar. “So’ libero fratellì”, ha festeggiato oggi con un video in diretta Instagram.

A cura di Enrico Tata

Arrestato e subito scarcerato Algero Corretini, alias 1727Wrldstar. Era finito agli arresti domiciliari con l'accusa di non aver rispettato gli obblighi della sorveglianza speciale. Dopo neanche 24 ore dal ritorno in libertà annunciato lo scorso 3 novembre, Corretini aveva postato sui social il video di un incontro durante la sorveglianza speciale con il ‘Brasiliano'. Questo gli era valso un secondo arresto. "So' libero fratellì", ha festeggiato oggi con un video in diretta Instagram. "Mi hanno messo agli arresti domiciliari solo perché mi hanno visto insieme a un ragazzo che dicono sia pregiudicato non ho fatto niente di male, sono un bravo ragazzo, lavoro con i social: c'è un accanimento mediatico contro di me. Mi hanno arrestato senza aver fatto nulla, ditemi voi se è normale", si era giustificato Corretini sempre su Instagram.

Il primo arresto: maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex

Il primo arresto, che gli è costato circa 10 mesi di reclusione, è stato chiesto dai pm per l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna, finita in ospedale e dimessa con un mese di prognosi. Stando alla denuncia della ragazza, l'uomo l'avrebbe colpita con una spranga. Le avrebbe per questo fratturato una costola e le avrebbe perforato un polmone.

Il video virale di Algero Corretini

Algero Corretini è diventato famoso sul web per aver pubblicato un video in cui finiva fuori strada con la macchina. "Ho preso il muro, fratellì. Ho sfonnato tutto fratellì. E sì fratellì ho preso il muro, oggi doveva annà così", le parole pronunciate dall'influencer nel video diventato virale sui social network.