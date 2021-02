Approfittava delle persone che stavano vivendo un momento di estrema fragilità psicologica per spillare loro del denaro. A chi aveva un grave problema di salute oppure era affranto per la fine di una storia d'amore, prometteva incantesimi e sortilegi per far sì che andasse tutto bene. Con un prezzo però: queste persone dovevano darle migliaia di euro se volevano che la loro sfortuna volgesse in fortuna. Per togliere il malocchio la ‘maga' chiedeva anche 10mila euro: somme che spesso mettevano le vittime poi in ginocchio, rimanendo senza nulla. E quando provavano a dire di non avere più soldi per pagare, lei li minacciava dicendo che li avrebbe maledetti e fatto riti Voodoo per ucciderli. La truffatrice, una donna di trent'anni residenti a Cassino, è stata denunciata dai militari della Guardia di Finanza di Frosinone. Alcune vittime l'hanno denunciata. Altre, per vergogna di essere state raggirate, non hanno voluto dire nulla agli inquirenti.

La ‘maga' studiava i profili social delle vittime

Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di un operaio residente nella provincia di Frosinone. L'uomo aveva dato alla donna 8mila euro per risolvere un problema sentimentale, che ovviamente era rimasto tale. Quando i finanziari hanno cominciato a indagare, si è scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora, con diverse persone truffate e cifre da capogiro entrate in tasca alla 30enne. Per non farsi scoprire e per evitare che il denaro venisse tracciato, si faceva pagare su carte prepagate, alcune delle quali non erano nemmeno intestate a lei. E per meglio raggirare le sue vittime, ne studiava bene i profili social, in modo da dire loro cose verosimile e conquistare la loro fiducia. Numerose le testimonianze raccolte di persone che stavano vivendo momenti drammatici e che avrebbero fatto qualsiasi cosa per superarli. E quando non avevano più soldi la donna passava alle minacce e alle intimidazioni, dicendo che avrebbero avuto problemi di salute e minacciandoli di morte con i riti Voodoo.