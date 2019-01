Il taglio dei vitalizi parlamentari è ormai effettivo dal primo gennaio 2019. E a ricordarlo ci pensa il presidente della Camera, Roberto Fico, tra i principali promotori dell’iniziativa che è stata approvata dalla presidenza di Montecitorio negli scorsi mesi. “Da ieri – scrive Fico su Facebook – è ufficialmente applicata ai cedolini degli ex parlamentari la delibera che supera i vitalizi. Il provvedimento è entrato in vigore subito dopo la sua approvazione ma diventa efficace proprio dall'inizio dell'anno”. Uno degli aspetti a cui il presidente della Camera tiene di più è sicuramente quello dei risparmi che il taglio dei vitalizi permetterà: “Grazie a questo atto la Camera dei deputati risparmierà 44 milioni di euro all'anno. Un risparmio di circa 130 milioni di euro per il prossimo triennio, che comunque non è l'unico”.

Il presidente dell’Aula di Montecitorio torna anche su una notizia degli scorsi giorni, riportata da molti giornali, secondo cui la Camera quest’anno è costata di più rispetto all’anno passato, soprattutto a causa del passaggio di legislatura. “Mentre qualcuno continua a scrivere che la Camera dei deputati costa di più rispetto al passato, in realtà nei prossimi tre anni risparmieremo 150 milioni di euro. Questo perché ignorano i risparmi che assieme all' Ufficio di presidenza stiamo portando avanti”, prosegue nel suo post. “Allora provo a fare un po' di chiarezza: per l'anno che è appena iniziato il costo di Montecitorio sarà di 10,4 milioni in meno rispetto a quello precedente! I costi scenderanno pure in futuro: 3,6 milioni in meno nel 2020 e altri sette milioni nel 2021. A queste cifre dobbiamo aggiungere poi quelle dei vitalizi, pari a 44 milioni annui”.

Fico assicura anche che ci saranno nuovi concorsi “per assumere: questo palazzo deve costare meno e deve anche essere efficiente. Il mio impegno per il risparmio è centrale, allo stesso tempo però occorrono investimenti sulla qualità per far funzionare al meglio un'istituzione fondamentale per la democrazia del nostro Paese”. Ma l’obiettivo del presidente della Camera è quello di fare meglio e aumentare i risparmi: “Nelle prossime settimane vi racconterò altre proposte a cui sto lavorando”, scrive concludendo il suo post.