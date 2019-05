È stata ritrovata nella giornata di mercoledì primo maggio Silvia Ceornodolea, la donna che la sera di martedì si era allontanata da casa a Carpi (Modena), manifestando il chiaro intento di non farvi più ritorno. Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, Silvia Ceornodolea è stata rintracciata da carabinieri e vigili del fuoco nei pressi di un boschetto a Suzzara, nel Mantovano. Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe in buone condizioni di salute. Erano stati gli stessi media del posto a scrivere del timore che Silvia potesse compiere gesti inconsulti. A dare l’allarme per l’allontanamento della donna, una cinquantatreenne originaria della Romania, era stata la figlia che, secondo quanto poi comunicato dai carabinieri della Compagnia di Carpi, aveva trovato uno scritto di sua madre nel quale la donna in maniera chiara annunciava, appunto, di non aver intenzione di tornare a casa. I carabinieri, diffondendo foto e nome della donna, avevano fatto sapere anche che Silvia Ceornodolea si era allontanata da casa a Carpi a bordo di una Fiat 600 di colore rosso.

L'appello diffuso martedì sera dai carabinieri – “Silvia Ceornodolea, nata in Romania il 23.1.1966, residente a Carpi (Modena). Stasera si è allontanata da casa a bordo di una Fiat 600 di colore rosso targata BZ074XS, col chiaro intento di non farvi più ritorno. Nel senso, ha recapitato un eloquente manoscritto alla figlia”, avevano scritto i militari nell’appello diffuso martedì sera. Un appello, immediatamente condiviso da molti sui social, nel quale i carabinieri invitavano la cittadinanza a fornire qualsiasi informazione al riguardo.