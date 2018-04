Sta bene ed è tornata a casa la diciassettenne scomparsa da Reggio Emilia. Asia, la ragazzina di Casalgrande scomparsa lo scorso 4 aprile, è stata trovata dai carabinieri grazie alla segnalazione di un cittadino che ha riconosciuto la ragazza dai tanti appelli circolati a mezzo a stampa e attraverso la tv e ha chiamato il 112. I militari del nucleo radiomobile l'hanno intercettata in piazzale Marconi a Reggio Emilia, nelle vicinanze della stazione ferroviaria, dove la sua presenza era stata segnalata.

La scomparsa

Dopo averla portata in caserma per gli accertamenti del caso, i carabinieri l'hanno infine riaccompagnata a casa, dove i genitori hanno potuto riabbracciare Asia. La ragazza era uscita da casa la mattina del 4 aprile per andare a scuola, ma quel giorno il suo banco era rimasto vuoto. Da qui, era partita immediata la denuncia ai carabinieri che hanno attivato le ricerche. Il volto di Asia è stato riconosciuto anche grazie agli appelli sui social network circolati proprio in quelle ore. Quello stesso giorno la presenza della ragazzina è stata segnalata da una donna alla stazione di Crevalcore, in provincia di Bologna, intorno alle 12.

Il ritrovamento

Dopo averla rintracciata i carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti della ragazza – che è ancora minorenne – da quella mattina del 4 aprile, identificando anche le persone che l'hanno ospitata. La ragazza è in buone con condizioni di salute e aveva già manifestato il desiderio di tornare a casa, con una telefonata, prima che venisse identificata dai carabinieri.