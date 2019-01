Sono passati due anni dalla terribile tragedia del'Hotel Rigopiano. Era infatti il 18 gennaio 2017, quando una enorme valanga, generata anche dalle continue scosse sismiche che avevano colpito l'area, travolse l'albergo di Farindola, nel pescarese, seppellendo sotto le macerie turisti e personale della struttura ricettiva: quaranta persone (28 ospiti, di cui quattro bambini e 12 dipendenti) rimasti bloccati dopo che la forte nevicata aveva bloccato la strada che collegava il rifugio col fondovalle. A causa della neve e delle strade completamente bloccate, i soccorsi impiegarono ore per raggiungere il posto ma riuscirono comunque a salvare alcuni di loro. Il bilancio finale è rimasto gravissimo: persero la vita 29 persone per ricordare le quali oggi a Farindola c'è la cerimonia di commemorazione alla presenza di alcun familiari, delle istituzioni locali e anche dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Dopo i saluti il momento di raccoglimento in preghiera nei pressi del totem dell'hotel, alle 11.30 parenti e rappresentanti istituzionali i sposteranno con una fiaccolata più a valle, nella chiesa del paese abruzzese, per seguire la messa officiata dall'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti. Nel pomeriggio infine un altro momento di incontro e commemorazione al palasport di Penne. "Noi ci siamo, siamo qui anche per far capire a quei signori da che parte stiamo. Da che parte sta lo Stato. È importante per me comunicarlo anche con la presenza dello stato qui" ha dichiarato il ministro Luigi Di Maio ai familiari delle vittime davanti al totem dell'hotel, assicurando che al governo sta a cuore la vicenda e seguirà anche gli sviluppi della vicenda giudiziaria.

Un interesse per la tragedia di Rigopiano confermato anche dall'altro Ministro presente, Matteo Salvini che, attraverso un messaggio Facebook, durante il viaggio verso Farindola ,ha annunciato il prossimo varo del provvedimento che stanzia 10 milioni per i familiari delle vittime e i superstiti del disastro. "Dopo due anni di chiacchiere, di silenzio, adesso nel decreto semplificazioni che arriva in Aula nei prossimi giorni un provvedimento per aiutare vittime, sopravvissuti e feriti" ha spiegato il leder leghista riferendosi al pacchetto di 4 emendamenti al decreto Semplificazioni. Ad esprimere parole di apprezzamento per la presenza dei due rappresentanti del governo è stato il padre di Marinella Colangeli una delle 29 vittime: "Salvini e Di Maio grazie, siete dei veri papà" ha detto l'uomo durante la cerimonia davanti al totem del resort.