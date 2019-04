Il Governo e le Regioni hanno trovato un accordo tecnico sul ruolo dei navigator, le figure che dovranno aiutare i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un nuovo impiego. Il ruolo del navigator verrà quindi inserito nel piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego previsto dal reddito di cittadinanza. L’intesa dovrà ora essere valutata dalla Conferenza Stato Regioni, in tempi “brevissimi”. Cristina Grieco, coordinatrice degli assessori al Lavoro in Conferenza delle Regioni, riferisce all’Agi che “l’incontro è andato bene: abbiamo trovato convergenze sul testo relativo al piano di rafforzamento dei centri per l’impiego". Ricordiamo che la gestione dei centri per l’impiego coinvolge direttamente le Regioni e che negli scorsi mesi è stato trovato un primo accordo sul numero dei navigator, che è sceso dalle 6mila unità previste dal Governo alle 3mila dell’intesa.

Grieco spiega ancora: “Sono state limate delle incongruenze rispetto al primo accordo e possiamo parlare di accordo tecnico-politico su un testo, i cui contenuti saranno diffusi dopo la Conferenza Stato-Regioni”, che si dovrebbe tenere tra martedì e mercoledì prossimo. Ieri la Conferenza Stato-Regioni non aveva trovato un accordo per il varo del piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Non c’era comunque alcuno “scoglio”, sottolinea Grieco, ma si doveva semplicemente “mettere in chiaro il ruolo dei navigator e le funzioni che dovranno avere nei centri per l’impiego senza ambiguità di nessun tipo”.

L’assessore al Lavoro della Regione Lazio e vicecoordinatore della commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni, Claudio Di Berardino, commenta attraverso una nota l’intesa trovata: “Abbiamo raggiunto l'accordo per il potenziamento dei centri per l'impiego e il ruolo dei navigator nell'ambito di una riunione tecnico politica tra le regioni e la rappresentanza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. È stato un lavoro positivo che ci ha permesso di riaffermare la centralità dei centri per l'impiego attraverso il potenziamento del personale, delle politiche attive e degli standard dei servizi da erogare, sia sul piano delle infrastrutture tecnologiche e logistiche dei centri, sia ribadendo il ruolo dei navigator come assistenza tecnica a supporto degli operatori dei centri per l'impiego. Abbiamo quindi scongiurato il rischio di un uso improprio di queste nuove figure professionali. Per noi il cuore rimane il centro per l'impiego che, utilizzando anche nuove tecnologie, potrà migliorare qualità e quantità dei servizi da erogare ai cittadini e alle imprese. Ci attendiamo che l'avviso di reclutamento dei navigator sia pienamente coerente con il testo oggi condiviso tra regioni e ministero e che lo stesso venga approvato alla prossima seduta della conferenza unificata”.