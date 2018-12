Una bella sorpresa per i lavoratori delle cinque aziende del gruppo Pluriservice di Ravenna, società attive nel settore dell’identificazione automatica per trasporti, logistica, retail, hospitality e manufacturing. I dipendenti che ne fanno parte sono oltre 70 e hanno superato gli obiettivi prefissati, concludendo il 2018 con un fatturato complessivo di 23 milioni di euro. I titolari hanno deciso di premiare i loro lavoratori celebrando insieme a loro 32 anni di attività e premiandoli con 50mila euro, da dividere tra tutti i dipendenti.

Pluriservice Spa è nata nel 1986, è leader nel settore Auto ID (codice a barre). Riporta il sito aziendale: "Produce e commercializza un’ampia gamma di prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi. È distributore in esclusiva per il territorio nazionale di alcuni dei brand più riconosciuti a livello mondiale nel settore Auto ID. È proprietaria dei brand PLUS e APIX e produce soluzioni software con Storm Open Solutions, la software house nata nel 2001, depositaria nello sviluppo e rinnovo delle suite E2K per i settori hospitality e retail, con oltre 5000 clienti attivi. Pluriservice Solutions è il system integrator del gruppo che nel 2006 ha raggiunto 6 Mln di fatturato con i contratti di locazione attivi. Raining Labels nasce nel 2005 e si occupa di realizzare etichette adesive standard e personalizzate, ad oggi ha realizzato oltre 5 milioni di m2 di etichette. La Proget Sistem Italia è dedicata alla progettazione e ingegnerizzazione dei sistemi di etichettatura e stampa".