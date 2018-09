Vacanze finite per gli studenti della provincia di Bolzano. Oggi, mercoledì 5 settembre, è infatti in programma l'apertura delle scuole in una delle due province del Trentino Alto Adige, la prima regione italiana in cui suonerà la prima campanella dell'anno accademico 2018/2019. Esattamente tra una settimana, mercoledì 12 settembre, toccherà anche a quelli della provincia di Trento. Il termine delle lezioni è fissato, rispettivamente, a sabato 15 giugno 2019 e a sabato 9 giugno 2019, per un totale di circa 205 giorni di lezione. Le scuole dell'infanzia chiuderanno venerdì 28 giugno. Tuttavia, si ricordi che gli istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa di ciascuna delle due province autonome, possono comunque anticipare o posticipare la data di inizio delle lezioni ed individuare altri giorni di sospensione delle attività didattiche, garantendo comunque almeno 200 giorni di lezione.

"Il primo giorno di scuola è sempre un avvenimento e lo è soprattutto per tutti gli alunni e gli studenti che si apprestano a iniziare la prima classe. Auguro a tutti loro e alle loro famiglie, così come agli insegnanti, ai dirigenti e ai collaboratori scolastici un buon anno scolastico 2018/2019", è stato il messaggio del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, sul proprio profilo su Facebook.

Il calendario di ponti e festività della provincia di Bolzano

Nel corso dell'anno scolastico sono in programma giorni di festa nazionale, stabiliti dal Ministero dell’Istruzione, vale a dire delle festività segnate in rosso su tutti i calendari, che si vanno ad aggiungere a quelle locali. Eccole, di seguito, con gli eventuali ponti già stabiliti per gli istituti di ogni grado della provincia di Bolzano:

giovedì 1 novembre (Tutti i Santi);

venerdì 2 novembre (commemorazione dei defunti);

sabato 3 novembre (vacanze di Ognissanti);

sabato 8 dicembre (Immacolata);

25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano): le vacanze di Natale sono in programma da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio 2019;

21 e 22 aprile 2019 (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo): le vacanze pasquali sono in programma da venerdì 19 aprile a mercoledì 24 aprile;

giovedì 25 aprile (Festa della Liberazione);

venerdì 26 e domenica 27 aprile (ponte della Liberazione);

mercoledì 1 maggio (Festa del Lavoro);

domenica 2 giugno (Festa della Repubblica).

L'inizio della scuola nelle altre regioni

Dopo il Trentino Alto Adige, la scuola comincerà lunedì 10 settembre per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Seguiranno, mercoledì 12 settembre, la Campania, la Lombardia, la Sicilia, l'Umbria, la Valle d'Aosta e il Veneto, e giovedì 13 settembre il Molise. In Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna e Toscana gli studenti torneranno sui banchi lunedì 17 settembre e per ultimi quelli della Puglia giovedì 20.