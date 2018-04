Un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di un palazzo in piazza Albert Einstein, a Prato. L'allarme è scattato intorno alle 17.00 della domenica di Pasqua. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco che hanno fatto subito evacuare il palazzo, ormai invaso dal denso fumo. I pompieri sono ancora al lavoro per la messa in sicurezza e le verifiche di staticità degli appartamenti. Sul posto anche un’ambulanza, la Polizia e la Guardia di Finanza. L’origine dell’incendio è ancora da chiarire.

Morta una donna, ferito leggermente un pompiere – Secondo quanto riportano i quotidiani locali, ci sarebbe almeno una vittima. Si tratterebbe di una donna di settanta anni – ex infermiera – residente nel condominio in cui si è sviluppato l’incendio. La donna, secondo la ricostruzione dei media locali, avrebbe tentato invano di salvarsi salendo ai piani superiori del palazzo. Stando alle prime informazioni trapelate i vigili del fuoco l’avrebbero trovata ormai priva di vita sul pianerottolo di casa. Nei soccorsi è rimasto leggermente ferito anche un vigile del fuoco, medicato e subito ritornato in servizio. Sul posto è intervenuto anche il primo cittadino di Prato.