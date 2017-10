Pornografia minorile. Un'accusa gravissima quella che ha portato all'arresto da parte della polizia di Messina di un giudice in servizio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Gaetano Maria Amato. Nei suoi confronti il gip della città dello Stretto, su richiesta del procuratore Maurizio De Lucia e dell'aggiunto Giovannella Scaminaci, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Come evidenzia l'Ansa, la stessa procura peloritana ha comunicato che non saranno resi noti altri particolari per tutelare le vittime.

Gaetano Maria Amato presta servizio alla sezione penale dal gennaio di quest'anno. In precedenza era stato alla sezione civile. Trascorsi i dieci anni previsti dalle norme del Csm, il giudice era passato al penale dove ha fatto parte anche dei collegi in Corte d'assise ed alla sezione misure di prevenzione. Nessun commento, sulla vicenda odierna, viene fatto negli ambienti della magistratura reggina.