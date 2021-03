Mezza Italia è in zona rossa, e con la fascia di colore più scuro tornano le domande su come e quando si può svolgere attività motoria. Le Faq del governo rispondono a queste perplessità, spiegando cosa si può fare e cosa no. Da oggi, con il decreto Covid e le ordinanze del ministro Speranza che entrano in vigore, ci sono dieci Regioni italiane in zona rossa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Marche, Piemonte, Veneto, Campania, Molise e la Provincia autonoma di Trento, oltre alla Basilicata che però da domani tornerà arancione. In tutte queste Regioni valgono le regole della zona rossa, incluso ciò che riguarda l'attività fisica.

Le passeggiate sono ammesse, perché rientrano nell'attività motoria, ma solamente vicino alla propria abitazione. Stessa cosa vale, in generale, per l'attività motoria all'aperto: bisogna anche mantenere una distanza interpersonale di un metro e indossare i dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda invece lo spostamento tra Comuni, vale la seguente regola: in zona rossa non si può uscire dal territorio comunale per fare attività fisica né per nessun altro motivo (salvo le comprovate esigenze), ma è possibile attraversarlo, cioè non andare a fare sport in un altro Comune ma partire dal proprio, passare per un altro e tornare ancora nel proprio. Ma attenzione: lo spostamento deve essere funzionale solo e unicamente all'attività sportiva.

Si può usare anche la bicicletta per fare attività motoria e sportiva, sempre con le stesse regole: rimanere in prossimità della propria abitazione mantenendo le distanze interpersonali. In ogni caso, salvo disposizioni degli amministratori locali, i parchi pubblici sono aperti ed è possibile svolgere attività motoria al loro interno, che sia andare in bicicletta, una corsa o una passeggiata. In ogni caso è possibile camminare o utilizzare la bici per compiere gli spostamenti consentiti, come ad esempio andare al lavoro o a fare la spesa.