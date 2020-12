Potrebbe arrivare a breve lo stop all'importazione, commercio e detenzione di animali selvatici e esotici, allo scopo anche di combattere i salti di specie. L'obiettivo è dunque evitare che si ripeta quanto accaduto in Cina, con l'inizio dell'epidemia di coronavirus, e di prevenire quindi il passaggio di virus e zoonosi animali agli umani.

La proposta nasceva dalla Lega Anti Vivisezione, l'importante associazione animalista italiana. La Commissione politiche europee della Camera ha approvato senza modifiche il disegno di legge di delegazione europea confermando l’impegno normativo dato al governo, approvato dal Senato in prima lettura grazie a un emendamento di Loredana De Petris, capogruppo LeU: nei prossimi mesi l'esecutivo dovrà emanare un decreto legislativo che preveda "misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette".

Come specifica la Lav, il 21 aprile prossimo, con l'entrata in vigore del Regolamento europeo 2016/429 relativo "alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale", l’Italia dovrà recepire la norma comunitaria, provando quindi ad agire in anticipo, per evitare l'esplosione di epidemie ed pandemie, come Sars, Mers e Covid19. Il divieto di commercio di animali esotici è uno dei punti del manifesto‘#Noncomeprima' per scongiurare il rischio di nuove pandemie. "L'approvazione di questa Legge alla Camera rappresenta un passo avanti che ci porterà a quello che potrebbe essere un cambiamento epocale nel nostro Paese – dichiara la Lav – è ciò che da tempo stiamo chiedendo nel nostro Manifesto "Non torniamo come prima' per sconfiggere e scongiurare quello che è ormai chiaramente per tutti una delle sfide dell'umanità e del Pianeta, le pandemie". Il principio alla base di questo manifesto è che anche questo coronavirus è figlio dello sfruttamento degli animali da parte dell'uomo.