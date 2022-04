Vaccino Covid, ok a quarta dose per anziani Rsa, over 80 e fragili over 60 Via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid anche per over 80, anziani delle Rsa e fragili over 60.

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo il recente pronunciamento dell'Ema e dell'Ecdc in Italia la quarta dose di vaccino anti Covid sarà somministrata agli over 80 e ai fragili tra i 60 e i 79 anni, oltre che agli ospiti delle Rsa. La disposizione è arrivata dopo la recente riunione della Cts dell'Aifa, la quale nelle scorse settimane ha raccolto i dati per un ampliamento della platea, per includere appunto anche anziani e ospiti delle Rsa: fino ad oggi la quarta dose di vaccino è stata prevista solo per persone immunocompromesse e per i trapiantati.

Una nota diffusa da ministero della Salute, Aifa, Iss e Css, indica ora le modalità di somministrazione: "Il richiamo (quarta dose) è previsto per le persone che abbiano compiuto o superato gli 80 anni di età, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni".

La decisione, spiega la nota firmata da Rezza, Magrini, Brusaferro e Locatelli, è "nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione".

La quarta dose, sempre con vaccini a mRna, avviene nei dosaggi autorizzati per il booster (30 mcg in 0,3mL per il Vaccino Pfizer, 50 mcg in 0,25 mL per Moderna), purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla terza dose. Sono esclusi "al momento" i soggetti che hanno contratto l'infezione dopo la somministrazione del booster.

La nota ribadisce comunque "la priorità di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata" e di promuovere la somministrazione della quarta dose "in tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria". Per loro, la quarta dose "deve essere considerata equivalente a una dose di richiamo, consistendo il ciclo di vaccinazione primaria di tre dosi". Quanto alle categorie fragili per le quali è possibile accedere alla quarta dose fin dai 60 anni, viene allegato l'elenco che comprende malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete e altre endocrinopatie severe, malattie epatiche, cerebrovascolari, emoglobinopatie, e ancora fibrosi cistica, sindrome di Down, grave obesità, e disabili gravi sul piano fisico, sensoriale, intellettivo e psichico.