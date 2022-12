Un ragazzo di 14 anni evacuato da Geo Barents: ha bisogno di cure, oltre 200 persone ancora a bordo “Un ragazzo di 14 anni che viaggiava da solo è stato appena evacuato in Sicilia a causa di dolori addominali acuti. Necessita di cure specialistiche urgenti che non possiamo fornire a bordo. Ora sulla Geo Barents ci sono 248 persone sopravvissute”: lo comunica Medici Senza Frontiere.

A cura di Annalisa Girardi

Nave Geo Barents, immagine di repertorio

La nave umanitaria Geo Barents si trova in acque italiane, di fronte a Siracusa, per evacuare un ragazzo di 14 anni: "Viaggiava da solo, è appena stato evacuato in Sicilia a causa di dolori addominali acuti. Necessita di cure specialistiche urgenti che non possiamo fornire a bordo", hanno fatto sapere da Medici Senza Frontiere. Ora ci sono 248 persone migranti a bordo. È la terza operazione di evacuazione che viene effettuata dalla nave, ancora in attesa di un porto sicuro di sbarco.

Questa mattina ha attraccato a Lampedusa la nave della Ong Louise Michel, con 33 persone migranti a bordo. Al pattugliatore è stato concesso un porto sicuro in quanto nave di piccole dimensioni in situazione di emergenza a causa delle cattive condizioni meteo. Lo stesso scenario in cui si è trovata anche la Rise Above appena un mese fa, a cui è stato assegnato un place of safety mentre Geo Barents e Humanity 1 rimanevano in mare.

Ieri dalla nave di Medici Senza Frontiere erano stati fatti evacuare il piccolo Alì, nato a bordo, insieme a sua madre e gli altri tre fratelli. La sua nascita aveva portato il numero totale di naufraghi sulla nave da 254 a 255, numero poi sceso con le evacuazioni mediche effettuate. I naufraghi erano stati soccorsi tra il 4 e il 6 dicembre scorsi in tre diverse operazioni.

Altri 261 migranti sono ancora a bordo della Humanity 1. "Tutti hanno bisogno di un porto sicuro di sbarco immediatamente", hanno scritto gli attivisti, denunciando di avere già inoltrato diverse richieste alle autorità competenti di Malta e Italia senza però ricevere risposta. "Chiediamo ai ministri dell'Interno dell'Unione europea di porre fine al supporto Ue della cosiddetta Guardia costiera libica", hanno ancora denunciato dalla Ong, chiedendo di proteggere i diritti umani in uno dei confini più pericolosi dell'Unione, quello lungo la rotta del Mediterraneo centrale.