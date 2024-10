Un 26enne muore ucciso da un colpo di pistola, il commento sprezzante di Salvini: “Non ci mancherà”

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

Nemmeno la pietà per i morti. Dal vicepremier Matteo Salvini un altro messaggio di crudele che incita all'odio, nei confronti di uno straniero, ucciso con un colpo di pistola al petto dopo aver aggredito davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, alcuni agenti di polizia con un coltello.

"Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere", è il commento cinico sui suoi canali social del leader della Lega e vice premier, che condivide la notizia. Se non sono parole di esultanza poco ci manca. La vittima era un 26enne, originario del Mali che aveva commesso nella notte dei danneggiamenti, prima di scagliarsi contro un agente. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, si esclude la matrice terroristica.

L'episodio è avvenuto all'alba di oggi, intorno alle 7 del mattino. Secondo un comunicato di Procura e Questura, "le telecamerecittadine lo hanno ripreso poche ore prima della tragedia mentre, sempre armato di coltello, aggredisce degli operatori della polizia locale che sono costretti ad allontanarsi e chiedere supporto per sfuggire alla sua furia". A quel punto, il 26enne è entrato dentro la stazione ferroviaria di Porta Nuova, scagliandosi "contro un operatore della polizia ferroviaria che, aggredito da posizione ravvicinata, ha esploso tre colpi in rapida successione, uno dei quali ha attinto al petto lo straniero".

Sul profilo Facebook del ministro i follower di Salvini plaudono al post con migliaia di commenti. Uno di loro scrive: "Medaglia d'oro con encomio". E un altro rilancia: "2 medaglie d' oro". E ancora: "Meglio lui che il poliziotto". E c'è qualcuno che osserva: "Adesso sarà messo sotto accusa il poliziotto…e la Boldrini dirà che è colpa degli italiani". Dopo vari "Bravo", "Ottimo" e altri frasi di analogo tenore ed entusiasmo, come "Ha fatto solo bene! Chi non rispetta le forze dell'ordine deve essere punito", "Uno al giorno…di questo letame…", c'è chi dà il suo contributo alla discussione con una citazione del libro di Vannacci: "Grande… Ora spero diano una medaglia al poliziotto e non una condanna perché dalla nostra magistratura c'è da aspettarsi esattamente ‘Il mondo al contrario'".