Tutti i dubbi di Forza Italia sulla riforma costituzionale del premierato

Sulla riforma del premierato cala all'improvviso un'ombra lunga e ingombrante. È quella di Gianni Letta, ex sottosegretario e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, che a un convegno a Firenze ha avanzato dei dubbi sul progetto di revisione costituzionale, vera priorità del governo Meloni. La riforma ridurrebbe "fatalmente" i poteri del Presidente della Repubblica, perché "la forza che ti deriva dalla investitura popolare è certamente maggiore di quella che deriva dal Parlamento – ha detto Letta – non sta scritto, ma è ovvio che poi nella dialettica chi è investito ha più forza".

Secondo l'ex sottosegretario, la figura del capo dello Stato sta bene "com'è disegnata", così come "l'interpretazione data dai singoli presidenti nel rispetto della Costituzione, come tutti i costituzionalisti oggi riconoscono". Letta non ha dubbi: "Non l'attenuerei, non la ridisegnerei, non toglierei nessuna delle prerogative così come attualmente sono state esercitate". Poi ha anche lodato l'operato di Mattarella: "Oggi abbiamo un Presidente felicemente regnante nel suo secondo mandato, esercitato in maniera splendida, perché ha fatto tanto bene a questo Paese".

Le poche parole di Gianni Letta, la cui opinione al di là della scomparsa di Berlusconi ha ancora un peso specifico non indifferente in Forza Italia, hanno gettato nel caos i dirigenti del partito. Il primo a intervenire è stato Antonio Tajani, che non aveva però particolare scelta. Il vicepresidente del Consiglio non poteva non difendere l'operato del suo governo, tantomeno su una riforma centrale nell'idea di Paese dell'esecutivo, scritta peraltro dalla ministra Casellati, esponente di spicco di Forza Italia.

"Forza Italia sostiene convintamente la riforma sul premierato – ha precisato immediatamente il ministro degli Esteri e leader del partito su X – Non vanno interpretate in direzione contraria alcune frasi di Gianni Letta". Poi ha anche lasciato intendere di aver avuto un confronto diretto con lui: "Mi ha confermato che le sue parole si riferivano a valutazioni teoriche e non a giudizi sulla riforma".

La giustificazione di Tajani, tuttavia, non sembra particolarmente credibile, ma più una pezza messa d'emergenza nell'attesa di costruire una strategia. Oggi è intervenuto anche il vicepresidente della Camera e dirigente di Forza Italia, Giorgio Mulè, con un indirizzo ben diverso: "Le parole di Letta vanno lette con il rispetto che si deve a una figura con la sua esperienza e il suo vissuto – ha detto il deputato in Transatlantico – È un uomo delle istituzioni, non di parte. Ha una sensibilità tale che guai a mettergli delle etichette. Le sue riflessioni vanno valutate e approfondite come è giusto che sia e come deve fare il Parlamento davanti a una riforma costituzionale per cui non possono esistere delle bandiere da piazzare. C'è solo un interesse superiore, che è il funzionamento corretto delle istituzioni".

"Gianni Letta è un libero pensatore di grande livello e di grande autonomia. Dire che una riforma sul premierato dà maggior forza popolare al premier è scontato e non è di polemica spiccia, credo non ci sia nulla da temere sul fatto che il centrodestra sia unito su questa riforma – ha commentato il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, a Skytg24 – Quando dico che è un libero pensatore intendo che è una persona avveduta nelle analisi tecniche e accademiche, è in linea e partecipa dando idee e pensieri ai vari incontri".