Trovato morto Matteo, il 19enne scomparso dopo essersi tuffato con un amico tra le onde

Matteo Ubaldi, il 19enne di Spoleto disperso da ieri nel mare in burrasca del Salento nella zona di Porto Cesareo, è stato trovato senza vita dai soccorritori dopo ore di ricerche. Il giovane si trovava in Puglia in vacanza per festeggiare il diploma. Insieme a lui c’era anche un amico, che è stato recuperato sano e salvo.