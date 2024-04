Si tuffa da una diga per realizzare un video estremo: star dei social muore annegato a 20 anni

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

MC Dieguin Md.

Voleva realizzare un video estremo per i suoi follower ma quello che avrebbe dovuto essere un successo si è trasformato in tragedia per un 20enne brasiliano, star dei social.

Diego Kaua Oliveira Santos, conosciuto artisticamente come Mc Dieguin Md, noto artista di funk, è morto annegato in un lago nei pressi di Americana, nell'entroterra di San Paolo, lanciandosi dalla diga del Salto Grande.

È successo lo scorso 16 aprile. L'incidente si è verificato davanti agli occhi degli amici, che hanno tentato invano di salvargli la vita. "Diego ha iniziato ad avere delle difficoltà, trascinandomi verso il fondo. Ho dovuto lasciarlo andare per salvarmi e poi nuotare fino al bordo della diga, dove ho chiesto aiuto", ha detto alla stampa locale il suo amico Carlos.

I soccorritori sono intervenuti senza successo e hanno potuto soltanto accertare la morte del giovane, il cui corpo è stato recuperato in acqua 30 minuti dopo l'incidente. Le autorità hanno aperto un indagine per chiarire meglio la dinamica del decesso di Diego.

"Buonasera a tutti voi che eravate fan di Diego, che siete fan di Diego. Oggi abbiamo ricevuto la triste notizia, Diego si è tuffato nel fiume e non è più risalito a galla. Dopo qualche ora è stato ritrovato il corpo. Mio fratello è morto, ho il suo cellulare e sto controllando io il suo profilo social", ha annunciato sui social il fratello della vittima.

Nato a Paulínia, nella regione metropolitana di Campinas, Mc Dieguin Md aveva 275mila follower su Kwai, oltre a più di 230mila iscritti sul proprio canale YouTube. Ha lavorato anche come cantante e cantautore e ha anche pubblicato tre canzoni su piattaforme digitali.