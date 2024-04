video suggerito

"Meglio pinze o cacciavite?", due donne e un uomo incriminati per gruppo social che torturava le scimmie I gruppi social venivano utilizzati per condividere idee per video di tortura personalizzati, prima di passare le richieste e i pagamenti ai torturatori che realizzavano i filmati raccapriccianti. Almeno 20 persone sono state individuate in tutto il mondo come membri attivi di questi gruppi.

A cura di Antonio Palma

Due donne britanniche e un uomo statunitense sono tra i primi incriminati nell’ambito dell’inchiesta su una rete globale di sadici organizzatori di torture sulle scimmie che, attraverso gruppi social, ideavano e chiedevano video di torture sugli animali. Il gruppo è stato smascherato lo scorso anno a seguito di un'indagine della BBC che ha scoperto una rete globale di persone che, attraverso gruppi su alcuni piattaforme social, pagavano indonesiani per uccidere e torturare neonati di macachi e filmare le violenze.

Alla guida del gruppo, secondo l’inchiesta della procura federale statunitense, vi era Michael Macartney, un 50enne della Virginia conosciuto con lo pseudonimo di "Torture King", “Il re della Tortura”. L’uomo, ex membro di una banda di motociclisti e con precedenti penali, gestiva diversi gruppi di chat per appassionati di tortura delle scimmie sull'app di messaggistica Telegram.

I gruppi venivano utilizzati per condividere idee per video di tortura personalizzati, prima di passare le richieste e i pagamenti ai torturatori indonesiani che realizzavano i filmati raccapriccianti, arrivando a volte a uccidere i cuccioli di macaco dalla coda lunga. "Vuoi che ci sia un martello? Vuoi che ci siano delle pinze? ​​Vuoi un cacciavite?" erano le domande che l’uomo faceva a quelli che seguivano i suoi gruppi social. Ma le richieste andavano anche oltre come dare fuoco a scimmie vive e metterle in un frullatore.

Macartney però è stato solo uno dei tre principali distributori dei video identificati dal team della BBC. Almeno 20 persone sono state individuate in tutto il mondo come membri attivi di questi gruppi. Tre partecipanti sono già stati accusati negli Stati Uniti, tra cui un 48enne ex ufficiale dell'aeronautica americana, due torturatori sono stati arrestati e incarcerati in Indonesia e tre donne sono state arrestate nel Regno Unito, due delle quali sono state incriminate.

Si tratta della 37enne Holly LeGresley e della 55enne Adriana Orme che sono state accusate il mese scorso di aver pubblicato alcuni video e di aver causato sofferenze inutili a un animale protetto. La prima era una moderatrice di un gruppo gestito da Macartney ed è stata accusata di essere coinvolta nella preparazione di alcuni dei video più estremi.