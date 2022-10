Thierry Baudet, chi è l’ex alleato di Meloni in Olanda che spera vinca la Russia e tifa per Putin Il leader di Forum per la Democrazia, partito di estrema destra olandese, ha rilasciato un’intervista molto discussa: “Spero che la Russia vinca e penso sia fantastico che qualcuno come Putin esista”. Fino al 2019 è stato ospite di Atreju e alleato di Meloni in Europa.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni con Thierry Baudet e il leader spagnolo di Vox Santiago Abascal, Atreju 2019

Putin? Meno male che esiste. È l'opinione personale di uno degli alleati di Giorgia Meloni in Europa. O forse è il caso di dire ex alleato – e probabilmente se non lo era ancora lo potrebbe diventare presto dopo questa dichiarazione – dato che ormai da anni non ci sono grandi contatti con la leader di Fratelli d'Italia. Parliamo di Thierry Baudet, leader del partito di estrema destra olandese Forum per la Democrazia (FvD), partito che ha fondato nel 2016. Da allora ha avuto un ottimo rapporto con Meloni, con tanto di invito ad Atreju – la kermesse organizzata da Fratelli d'Italia ogni anno – dove è stato uno degli ospiti di punta fino al 2019. Poi lo stop per la pandemia di Covid e dopo più nulla. L'ultima foto che li ritrae insieme è pre-pandemia e li vede proprio alla festa romana insieme a Santiago Abascal, leader di Vox, che invece è tutt'ora il principale alleato di Meloni in Europa.

"Ora la Russia è tornata a colpire l'Ucraina – dice il leader olandese di estrema destra durante un'intervista – Sono molto felice di questa guerra, perché finalmente si è aperto un fronte contro il globalismo". E insiste: "Spero che la Russia vinca e penso sia fantastico che qualcuno come Putin esista". Per Baudet "è una delle cose più promettenti al mondo". Le dichiarazioni di Baudet, ovviamente, stanno facendo molto discutere soprattutto in Olanda, con tanto di hashtag in tendenza e una forte polemica verso il leader di FvD.

In generale, però, il personaggio di Baudet negli ultimi anni si è distinto per tutta una serie di comportamenti più che discutibili: il suo partito nasce sulle posizioni anti-immigrazione e anti-europeiste che si sono diffuse negli ultimi anni, ma il leader si è contraddistinto anche per aver paragonato le restrizioni contro il Covid all'Olocausto. Ha anche detto che il processo di Norimberga è stato "illegittimo" e qualche anno fa è finito al centro di uno scandalo in Olanda per dei presunti soldi che avrebbe ottenuto dalla Russia. C'erano anche dei messaggi in cui lui ammetteva di aver preso questi fondi, ma si è difeso dicendo che sarebbe stato uno scherzo.