Il governo e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vogliono fare la Tav. La decisione sembra ormai presa e l'ha espressa lo stesso presidente del Consiglio in un video pubblicato su Facebook. Il messaggio di Conte è chiaro: "Non realizzare il Tav costerebbe molto più che farlo e lo dico pensando all’interesse nazionale che è l’unica stella polare che guida il governo". "Questa – prosegue Conte – è la decisione del governo ferma restando la piena autorità e autonomia del Parlamento". Difatti, spiega ancora il presidente del Consiglio, per bloccare l'alta velocità l'unica possibilità è che a deciderlo sia il Parlamento: "Solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale" che andrebbe a bloccare l'opera. La decisione di non realizzarla, spiega ancora il presidente del Consiglio, ci esporrebbe anche al rischio di dover sostanzialmente risarcire la Francia.

Conte esordisce nel suo video spiegando di dover fornire un importante aggiornamento sulla questione dell’alta velocità Torino-Lione. Il presidente del Consiglio ricorda che venerdì il governo dovrà fornire all’agenzia europea una risposta per evitare la perdita dei finanziamenti comunitari. Ma Conte fornisce anche gli elementi che l’hanno portato ad arrivare a questa conclusione. Si parte dalla questione dei finanziamenti, con l’Europa che si è “detta disponibile ad aumentare il finanziamento dal 40% al 55%, con un notevole risparmio per l’Italia”. Anche per quanto riguarda la tratta nazionale, l’Italia “potrebbe avere un contributo della Commissione europea del 50%, anche in questo caso con un sostanziale risparmio”.