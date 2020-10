Potrebbe arrivare con il nuovo provvedimento del governo, che dovrà essere approvato entro il prossimo 15 ottobre, il divieto di organizzare feste private, ovunque sia e per tutti, quindi comprese quelle in casa. Lo ha proposto il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che sono proprio queste situazioni quelle che maggiormente possono facilitare una diffusione del virus. Tra congiunti, amici e parenti è più facile dimenticarsi del rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro e di indossare correttamente la mascherina, che ormai è obbligatoria in tutti luoghi, sia al chiuso sia all'aperto. Una valutazione confermata anche dall'Oms: "È un messaggio di grande allerta determinato da un fatto incontestabile: la maggior parte dei contagi avviene a livello domestico. Se la misura sia applicata, applicabile e come venga sorvegliata, dipende da quanto la gente possa capire l'elemento di forte allarme che esiste". ha spiegato a Radio Capital Ranieri Guerra, vicedirettore vicario dell'Oms e membro del Comitato tecnico scientifico.

Il ministro Speranza ha anticipato la nuova disposizione ieri sera a ‘Che tempo che fa' su Rai3. La nuova misura sarà comunque attentamente vagliata, e potrebbe essere quindi contenuta nel dpcm, il cui varo è previsto nelle prossime ore: "La gran parte dei contagi sta avvenendo in ambiti familiari o di relazioni interpersonali", ha ribadito Speranza. Le feste private "possiamo evitarle", ha detto il ministro. La priorità del governo è infatti evitare che ci siano limitazioni a scuola o nuove chiusure per le attività produttive. Per feste ed eventi comunque le restrizioni saranno assicurate: "Quando c'è una norma, va rispettata, sono convinto che la stragrande maggioranza aderirà. Lavoreremo con le forze dell'ordine perché questa norma sia rispettata, saranno vietate per tutti". Per il ministro "una cosa è avere un controllo organizzato di fronte ad eventi che si possono costruire, altra cosa è favorire aggregazioni libere dove non ci sono controlli".

Il nuovo dpcm

Le regole per i matrimoni

Nuove disposizioni in arrivo anche per matrimoni e funerali: "I matrimoni possono essere svolti con la sola presenza dei soggetti che devono intervenire secondo le norme dello stato Civile alla celebrazione e non più di dieci invitati. La mancata osservanza della disposizione determina l'invalidità del matrimonio stesso. I funerali devono svolgersi con la presenza contemporanea di non più di quindici persone", recita una bozza del dpcm, diffusa da Italpress. Quel che è certo è che sarà disposto un tetto massimo di partecipanti a feste private, raduni troppo allargati in famiglia, compleanni, lauree. Come ha spiegato Speranza il 75% dei contagi avviene proprio durante questi momento di ritrovo.

Per il momento per le cerimonie e gli eventi è prevista una soglia di 200 persone al chiuso e 1000 all'aperto. E naturalmente sono vietati i buffet, e anche il ballo, ed è obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno un metro tra gli invitati. Dopo il focolaio a un ricevimento di nozze a Monte di Procida dove erano invitate 200 persone, che ha fatto scattare un mini-lockdown, è allo studio del governo l'ipotesi di fissare un tetto massimo per gli invitati. Nelle ultime ore a Monte di Procida si sono registrati 13 casi positivi, e tutti legati al matrimonio nel napoletano.

Limite di 10 persone per cene a casa

Secondo una bozza del nuovo provvedimento in arrivo ci sarà una limitazione anche per le cene: "Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l'accesso a un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorita' potranno in qualsiasi momento chiedere l'accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell'immobile". Previsto inoltre lo stop alle attività sportive che comportino "contatto fisico, fatta eccezione per quelle che prevedano la contemporanea presenza di non più di sei soggetti nel campo da gioco. Sono escluse dalla presente disposizione le attività ricreative in centri sociali, comunità di recupero e di accoglienza". Rimane confermato l'obbligo di indossare la mascherina ovunque. L'attività motoria è consentita "purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo sia convivente".

Nuove regole per studi professionali

Gli studi professionali devono consentire la presenza di non più di una persona per ogni stanza, incentivando il ricorso allo smart working. Il ricevimento della clientela deve avvenire o con modalità telematiche o attraverso una barriera che non consenta il contatto. La stanza in cui avviene il ricevimento deve essere igienizzata dopo ogni accesso.