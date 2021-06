Il centrodestra chiede di chiudere il 31 luglio lo stato d’emergenza per il Coronavirus, il centrosinistra punta invece a prorogarlo. Sono queste le posizioni emerse dopo l’indiscrezione secondo cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, vorrebbe prorogare lo stato d’emergenza fino a fine anno, contrariamente a quanto affermato in questi giorni da alcuni ministri come Mariastella Gelmini e Roberto Speranza. L’idea di Draghi non piace, di certo, a Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che chiedono di evitare un’ulteriore proroga oltre il 31 luglio. Al contrario Pd e Italia Viva sembrano essere favorevoli a un prolungamento dello stato d’emergenza.

Per Salvini non si deve più prorogare lo stato d'emergenza

Matteo Salvini, leader della Lega, parla durante un forum Ansa: “Siamo al 95% di copertura vaccinale per gli over 80, i fragili sono tutti al riparo, dai 60 anni in su sono rimasti 3 milioni di italiani scoperti. Io sono per la libera scelta”. Una premessa per dire la sua posizione sulla possibile proroga dello stato d’emergenza: “Non abbiamo ancora parlato con Draghi, ma a mio avviso non ci sono i presupposti per trascinare lo stato di emergenza. Credo sarebbe un bel messaggio, come dire il peggio è passato”. Poco dopo, arrivando alla Camera, Salvini aggiunge: “Lo stato di emergenza non c’è più nei fatti. Anzi, bisogna accelerare sul ritorno alla normalità e dire che il peggio è alle spalle”.

Meloni contro Draghi: folle prorogare stato emergenza

Ancora più netta la posizione di Giorgia Meloni, espressa dalla stessa leader di Fratelli d’Italia attraverso un post su Facebook: “Apprendiamo dalla stampa che il Governo Draghi starebbe pensando a una proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Un’ipotesi che, se confermata, sarebbe folle e che come Fratelli d'Italia ci vede nettamente contrari. Ad un anno e mezzo dallo scoppio dell'epidemia non è più accettabile che le più elementari norme della democrazia e i principi dello Stato di diritto come la libertà di movimento e d'impresa possano essere calpestati o violati dal Governo nel nome dell'emergenza. Il 2021 deve essere l'anno del ritorno alla normalità: il nostro ordinamento è in grado di gestire la pandemia con i poteri e gli strumenti ordinari di cui già dispone, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento”.

Pd e Iv stanno con Draghi: sì a proroga stato emergenza

Diversa la posizione del Pd, espressa dall’ex ministro Francesco Boccia: “Lo stato di emergenza sarà prorogato fino a quando il Covid-19 non sarà sconfitto definitivamente. È da ipocriti pensare di cancellarlo proprio in questa fase. A chi ancora utilizza lo stato di emergenza come arma politica, voglio ricordare che serve per le procedure amministrative delle Regioni e dello stesso Commissario all’emergenza”. Dal governo arrivano le parole della ministra per le Pari opportunità ed esponente di Italia Viva, Elena Bonetti, che parla a Radio 1: “In questo momento non siamo ancora nelle condizione di poter dire che è tutto risolto. E siccome poter prolungare lo stato di emergenza agevola alcune decisioni, credo che possa esser utile farlo ma nell'indirizzo di riattivare un discorso di riapertura e di ritorno alla normalità”.