Spesa militare record di oltre 25 miliardi di euro per il 2022: i dati dell’Osservatorio Mil€x Ben 25,82 miliardi di euro stanziati per il 2022 per la spesa militare, con la cifra record di 8,27 miliardi di euro per i nuovi armamenti. Sono i dati dell’Osservatorio Mil€x.

A cura di Annalisa Girardi

Nel 2022 il governo ha stanziato oltre 25 miliardi di euro per le spese militari: sono i dati dell'Osservatorio Mil€x che sottolineano come per i nuovi armamenti è stata messa in campo la cifra record di 8,3 miliardi di euro. Rispetto al 2021 la spesa per la difesa vedrebbe un aumento di oltre un miliardo di euro (e un balzo di quasi il 20% in tre anni). Del resto anche Mario Draghi lo aveva annunciato in una conferenza stampa: parlando della Nadef, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, il presidente del Consiglio aveva affermato che in futuro la spesa per armamenti e tecnologie militari sarebbe cresciuta significativamente.

E così sembra essere a tutti gli effetti. Per l'anno appena iniziato gli stanziamenti per la spesa militare hanno raggiunto e oltrepassato quota 25 miliardi di euro. Per la precisione 25,82. Ed è cifra record per i nuovi armamenti: 8,27 miliardi di euro complessivi. "Nuovo record di fondi destinati all’acquisto di nuove armi che arrivano ad un totale di 8,27 miliardi, superiore di un miliardo (+13,8%) alla cifra complessiva del 2021 (che a sua volta costituiva un massimo storico) e con un salto del 73,6% negli ultimi tre anni (+3,512 miliardi rispetto ai 4,767 miliardi del 2019)", afferma l'Osservatorio.

Mil€x parla di una "quantità senza precedenti" si nuovi programmi di riarmo che il ministero della Difesa ha sottoposto al Parlamento e in programma per l'anno appena iniziato. "L'’importo totale del Bilancio della Difesa è solo il punto di partenza per valutare la spesa militare italiana complessiva, che deve registrare in più cifre iscritte presso altri ministeri (principalmente il fondo per le Missioni militari all’estero che viene istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i fondi che il Ministero per lo Sviluppo Economico mette a disposizione per acquisizione e sviluppo di sistemi d’arma)", si legge ancora sul sito dell'Osservatorio.