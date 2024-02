A cura di Saverio Tommasi

Manifestazione per la pace in Palestina, a Firenze

Sono stato in mezzo ai pericolosi manifestanti per la pace in Palestina, e me la sono vista bellissima.

Firenze è scesa in piazza per la pace in Palestina, il giorno dopo le manganellate che le studentesse e gli studenti avevano ricevuto a Pisa.

Fiorentini e pisani che si vogliono bene, veramente un mondo al contrario, però bellissimo.

In piazza c'era aria di casa, e un po' di rabbia e un po' di sconcerto per il giorno prima. Fra i più giovani qualcuno è andato dalle Forze dell'ordine e ha chiesto "perché?"

Le piazze sono il miglior buco della serratura da cui scrutare l'umanità. Il pezzetto d'umano che non cogli se stai al bar, o all'Università.

Le piazze sono un brulicare, si compongono e si sfaldano, poi ritornano. I pensieri che senti in piazza, da altre parti non li senti. In piazza t'incroci, ti meticci, in piazza ti puoi amare senza fatica, e Firenze non ha fatto alcuna eccezione.

C'erano gli anziani, in piazza, che si baciavano. Anche qualche giovane, però con baci più timidi.

C'erano i ragazzini avvolti nelle bandiere della pace.

C'erano le bandiere della Palestina.

C'era una bandiera dell'Onu e ce n'era una del Sudafrica, lo Stato che ha messo sotto accusa Israele per crimini di guerra e genocidio.

C'era la musica.

C'erano le kefiah.

C'era un cartello colorato a mano da una bambina, su cui aveva scritto "Niente guerra".

C'erano due casse e un microfono, ma non se li filava nessuno, le persone invece – tenendo in mano un filo – hanno preferito abbracciare ponte Santa Trinita fino a ponte alla Carraia.

Si vedeva ponte Vecchio, da dove erano. Alzando la voce li sentivano dagli Uffizi, o da piazza della Signoria.

C'erano i turisti, che si fermavano incuriositi.

Qualcuno, in piazza, regalava bandiere della pace.

In piazza c'erano alcuni di quelli che manifestarono anche durante il Social Forum del 2002, e prima ancora a Genova. Ho riconosciuto qualche volto e molti sentimenti.

In piazza c'era chi credeva, nonostante tutto e nonostante moltissimi, che un mondo diverso è necessario e tutto sommato ancora possibile.

