Sondaggi, Tajani è il ministro più apprezzato del governo Meloni: Salvini non è tra i primi dieci

A cura di Annalisa Cangemi

Gli italiani sono soddisfatti dell'operato del governo Meloni. A circa due mesi dall'insediamento del nuovo esecutivo, cresce la fiducia verso l'esecutivo, nei confronti della presidente del Consiglio e della squadra dei ministri. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Tecnè, Istituto di ricerca ed elaborazione strategica, che ha rilevato che dalla data dell'insediamento ad oggi, la fiducia degli italiani è passata dal 50% del 21 ottobre, al 54% registrato nella giornata di oggi. L'indagine è stata svolta su un campione di mille casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, con interviste effettuate il 12 dicembre 2022.

Il gradimento degli italiani nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilevato che, a fronte di un 98% di conoscenza della premier tra tutti gli intervistati, il 61% ne dà un giudizio positivo. Anche tra i ministri ci sono giudizi mediamente positivi, con una punta di eccellenza per il ministro degli Esteri Antonio Tajani, apprezzato dal 58% degli intervistati, conosciuto dall'85% delle persone consultate; a seguire si colloca il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, quello della difesa Guido Crosetto e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. All'ultimo posto della classifica troviamo invece la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella.

La classifica dei ministri

Come dicevamo il ministro Tajani, dopo la premier Meloni, è il membro del governo più conosciuto: tra gli intervistati dichiara di conoscerlo l'85%, e il 58% ne dà un giudizio positivo. Al secondo posto troviamo il braccio destro di Meloni, Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare: lo conosce il 72% delle persone e lo apprezza il 56% di quelli che lo seguono. Al terzo posto troviamo il ministro della Difesa Crosetto, riconoscibile per il 66% delle persone, e considerato un buono ministro dal 53%. A seguire troviamo Giorgetti, conosciuto dal 77% dei cittadini consultati; più della metà ne di loro ne dà una buona valutazione (52%). Il ministro Nordio, che guida la Giustizia è conosciuto dal 63% degli intervistati e piace però solo al 49%. Stessa percentuale che può vantare il ministro per gli Affari europei Fitto, conosciuto dal 64% dei potenziali elettori.

Gennaro Sangiuliano, nuovo ministro della Cultura è apprezzato solo dal 45% degli intervistati, e dichiara di conoscerlo il 60% dei loro. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi è conosciuto dal 50% delle persone consultate per il sondaggio, e il 44% di loro lo considera un buon ministro.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso si colloca invece al nono posto della classifica, con una percentuale di conoscenza tra gli intervistati del 65%, con il 43% che ne dà un giudizio positivo. Alla pari la percentuale di gradimento di cui godono la ministra per l'Università e la Ricerca Bernini e la ministra per le Riforme Istituzionali Casellati: per entrambe i giudizi positivi sono al 41%, ma la prima è conosciuta dal 59% degli intervistati, mentre la seconda è un volto noto per l'82% delle persone, forse anche per il suo precedente ruolo da presidente del Senato. Il vicepremier Salvini e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è più indietro, con il 39% di valutazioni positive e una conoscenza da parte degli intervistati dell'89%. Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Musumeci, ex governatore della Sicilia, è conosciuto dal 59% dei cittadini coinvolti nel sondaggio e piace al 39% di loro. Un livello di gradimento che condivide anche con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Ciriani (conosciuto dal 49% delle persone), con il ministro dell'Interno Piantedosi (conosciuto dal 49% delle persone) e con il ministro della Salute Orazio Schillaci (solo il 38% ha sentito parlare di lui).

E ancora, per quanto riguarda i giudizi positivi troviamo al 39% il ministro Zangrillo, che guida il dicastero della Pubblica amministrazione, e la ministra per le Disabilità Locatelli. Un gradino più in basso si colloca la ministra del Turismo Santanchè, al 38%. Il 36% degli intervistati dice di conoscere la ministra del Lavoro Marina Calderone, e di questi il tuo 36% ha dato su di lei un parere positivo. Abbastanza conosciuto il leghista Calderoli, al 69%, ma solo il 35% tra chi lo conosce lo apprezza.

In fondo alla classifica troviamo il ministro dell'Istruzione Valditara, che il 29% degli intervistati dichiara di conoscere, e, tra questi, il 34% è convinto che stia facendo bene. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, è conosciuto dal 35% delle persone, e il 34% dice di apprezzarlo. L'ultima della lista è la ministra della Famiglia Roccella: il 31% di quelli che la conoscono (39%) ha espresso una valutazione positiva sul suo lavoro.