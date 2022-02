Sondaggi politici: volano Pd e Fratelli d’Italia, crollano Lega e Movimento 5 Stelle Il Partito Democratico è sempre primo nelle intenzioni di voto, ma continua a crescere settimana dopo settimana. Fratelli d’Italia tiene il passo, mentre Lega e Movimento 5 Stelle crollano.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico continua a dominare nei sondaggi politici. I dem sono usciti bene dalla partita del Quirinale, anche se il Mattarella bis non si può dire in generale una vittoria. Certo per il Pd non si può parlare di sconfitta, come invece succede ad altri partiti che stanno pagando la rielezione del capo dello Stato. Tra questi ci sono la Lega e il Movimento 5 Stelle, che crollano, sprofondando a percentuali difficili da digerire. Il Carroccio è sceso sotto i punti ottenuti alle elezioni del 2018, i grillini stanno scivolando ai minimi storici. Intanto Fratelli d'Italia vola e tallona il Pd, unico partito che in questo momento riesce a tenere il ritmo di crescita dei dem. Tutto questo viene spiegato nel sondaggio di Swg per il Tg La7. Vediamo i numeri nel dettaglio.

Partito Democratico e Fratelli d'Italia volano nei sondaggi

In testa nel sondaggio di Swg c'è sempre il Partito Democratico di Enrico Letta: i dem crescono dello 0,3% in una settimana e salgono al 21,5%. Ma subito a seguire c'è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che fa un salto dello 0,6% e arriva al 21,1%, a meno di mezzo punto di distanza dal Pd. La spaccatura con la Lega di Matteo Salvini, intanto, si fa sempre più evidente. E non solo per la lite interna al centrodestra. Il Carroccio perde lo 0,4% e scende al 17,1%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte crolla ancora più in basso: meno 0,5% in una settimana e i grillini si fermano al 13,3%.

Boom di Forza Italia, in calo tutti i partiti minori

Nel frattempo Forza Italia risale dalle retrovie. Il partito di Silvio Berlusconi fa un salto in avanti di mezzo punto, arrivando al 7,8%. Dietro gli azzurri c'è – più o meno stabilmente – la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa: meno o,1%, raccoglierebbe il 4,4%. I partiti più piccoli, però, sono tutti in calo: Verdi al 2,5% (meno 0,3%); Mdp Articolo 1 del ministro Speranza al 2,5% (meno 0,1%); Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,4% (meno 0,2%); Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (meno 0,1%); Italexit con Paragone al 2,0% (meno 0,1%).