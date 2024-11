Sondaggi politici, vanno su Pd e M5s: aumentano gli elettori che non hanno fiducia in Meloni

video suggerito

Annalisa Cangemi

Le intenzioni di voto degli italiani, secondo l'ultimo sondaggio di Termometro politico, con interviste raccolte tra il 13 e 14 novembre, danno in testa ancora Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che conduce praticamente con quasi il 30% dei consensi, esattamente al 29,6%. Il partito della premier è però in lieve calo, rispetto alla scorsa settimana (perde lo 0,1%). Si registra poi un nuovo riavvicinamento di Forza Italia alla Lega, separate adesso solo da appena un decimale.

Se la scorsa settimana la Lega di Salvini era avanti con l'8,8%, mentre Forza Italia inseguiva con l'8,4%, adesso le due forze del centrodestra si trovano rispettivamente all'8,7% e all'8,6%.

Il Pd è in crescita, e sembra essere stato avvantaggiato dalle polemiche dell'ultima settimana per la manifestazione a Bologna, in vista delle elezioni di domenica e lunedì in Emilia-Romagna: in sette giorni sale dello 0,1% e si porta al 22,8%. Bene anche il M5s di Conte, che fa registrare un +0,2%, passando dal 10% al 10,2%. Si segnala, infine, il dato di Azione: il partito di Carlo Calenda tocca infatti un record negativo, scendendo al 2,8% (-0,2% rispetto alla scorsa settimana). Invariato Avs, ancora al 6,7%, così come Italia viva, che mantiene la percentuale già mostrata nella precedente rilevazione, cioè il 2,3%. Più Europa scende ancora e arriva all'1,7%.

Per quanto riguarda la fiducia nella premier Giorgia Meloni, si notano variazioni molto leggere rispetto a una settimana fa, con il dato aggregato della fiducia (molto+abbastanza) che sale di un paio di decimi (passando dal 41,6 al 41,8%). Aumenta di mezzo punto percentuale (da 47,3 a 47,8) il dato di chi non ha la minima fiducia nella premier Meloni.

Donald Trump farà finire la guerra in Ucraina?

Il nuovo presidente degli Stati Unti, Donald Trump, che si insedierà a gennaio, ha promesso che porrà fine alla guerra in Ucraina. La maggior parte degli elettori ritiene che porterà davvero a termine l'obiettivo. La risposta largamente più gettonata, data dal 44% del campione, è positiva: "Sì, convincerà la Russia a fermarsi e l’Ucraina ad accettare la perdita di alcuni territori, è il compromesso giusto". A questi cittadini, si aggiunge un 21%, che pensa che il tycoon ce la farà, "ma assecondando le mire di Putin favorirà una soluzione ingiusta, un precedente pericoloso e iniquo". Quindi il 65% (praticamente 2 italiani su 3) crede che Trump riuscirà a far cessare il conflitto in Ucraina.

Dall'altra parte, un 21,3% sostiene invece che quella di Trump è "solo propaganda, non ha nessun piano reale, in ogni caso Putin non lo ascolterà". Infine, un 7,5% ritiene che "l’Ucraina, appoggiata da alcuni Stati europei, vorrà continuare la guerra nonostante le possibili proposte americane". Il 6,2% non sa o preferisce non rispondere.

E la guerra in Medio Oriente?

Con Trump alla Casa Bianca, come cambierà il conflitto israelo-palestinese? In questo caso le risposte offerte sono molto eterogenee. Si parte da una certezza, con un risvolto negativo: solo il 3,8% pensa che "Trump sarà esitante come e più di Biden nel sostenere Israele e la sua difesa da Hamas e Hezbollah".

La maggior parte degli intervistati, il 28,6%, vede in Trump "un fermo alleato di Netanyahu e sarà ancora più complice di Biden nel massacro dei civili palestinesi a Gaza e nei territori occupati". Un altro 19,3% ritiene che "Trump sarà più deciso di Biden nell’appoggio a Israele, la precedente amministrazione era troppo ambigua e non sosteneva abbastanza lo Stato Ebraico".

Inoltre un 26,4% di intervistati pensa che Trump "abbia maggiore autorevolezza di Biden per ottenere un cessate il fuoco e consentire finalmente soccorsi umanitari per le persone di Gaza". Infine, per un 17,7%. “Non cambierà molto, gli israeliani ormai non ascoltano nessuno”.