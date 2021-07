Sondaggi politici: testa a testa tra Lega e Fratelli d’Italia, primi alla pari al 20% È testa a testa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni nei sondaggi: Lega e Fratelli d’Italia sono entrambi al primo posto al 20%. I due alleati del centrodestra, però, risultano in calo rispetto a due settimane fa. Il Movimento Cinque Stelle, invece, è cresciuto di oltre un punto percentuale, pur rimanendo dietro il Pd. Andiamo a vedere nello specifico l’ultima Supermedia di Agi e YouTrend.

A cura di Annalisa Girardi

È testa a testa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni nelle intenzioni di voto. Secondo l'ultima Supermedia di Agi e YouTrend la Lega e Fratelli d'Italia si trovano a condividere la stessa quota di consensi, piazzandosi al primo posto alla pari nella classifica delle forze politiche del Paese. Entrambi i partiti, però, risultano in calo rispetto a due settimane fa. Quello che invece registra il cambiamento a rialzo più rilevante è il Movimento Cinque Stelle che, pur rimanendo dietro a Lega, Fratelli d'Italia e Partito democratico, cresce di oltre un punto percentuale. Ma andiamo a vedere nello specifico come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo anticipato, sul primo gradino del podio troviamo i due alleati di centrodestra, entrambi al 20%. La Lega rispetto alla Supermedia di due settimane fa ha perso 0,4 punti percentuali, mentre per Fratelli d'Italia il calo è minore, dello 0,2%. A seguire troviamo il Partito democratico al 19,1%: anche i dem però perdono consensi rispetto a due settimane fa, calando di 0,3 punti percentuali.

Di seguito troviamo quindi il Movimento Cinque Stelle che passa dal 15% di due settimane fa al 16,1% attuale, crescendo appunto dell'1,1%. Un rimbalzo che ha probabilmente a che vedere con il superamento dei dissidi interni e la conferma di Giuseppe Conte come leader in pectore. Dopo i pentastellati, Forza Italia si posizione con il 7,7%, in leggero aumento rispetto alla scorsa indagine.

Tra le forze politiche minori, quella a totalizzare le quote più alte di consensi e superare la soglia di sbarramento è Azione al 3,5%. È seguita da Articolo 1 al 2,3% e da Sinistra italiana al 2,2%: tutti questi partiti risultano comunque in crescita. A seguire Italia Viva all'1,9%, invece in calo di 0,3 punti percentuali.