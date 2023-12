Sondaggi politici, per un italiano su quattro è Maurizio Landini il nuovo leader della sinistra Secondo un sondaggio Emg/Adnkronos sulla leadership a sinistra, per un italiano su quattro il nuovo leader della sinistra è il segretario della Cgil Maurizio Landini.

A cura di Annalisa Cangemi

Per un italiano su quattro il nuovo leader della sinistra è Maurizio Landini. E la percentuale raddoppia tra gli elettori di centrosinistra: uno su due vede il segretario della Cgil come possibile futuro numero uno, alla guida del campo che ora è all'opposizione.

Il dato emerge da un sondaggio Emg/Adnkronos sulla leadership a sinistra, realizzato tra il 28 e il 30 novembre, su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni. In particolare dà una valutazione positiva a Landini leader il 42% degli elettori Pd e il 30% di quelli del M5s. Non lo vedrebbe invece come leader il 23% degli elettori dem e il 44% di quelli M5s.

Mentre alla domanda ‘Tra Landini, Conte e Schlein chi vorrebbe come leader della sinistra?', il 32% sceglie Landini, il 30% Giuseppe Conte e il 20% Elly Schlein. ‘Non risponde' il 18%. Quanto allo sciopero generale, gli italiani si dividono sulla sua utilità. Per il 39% infatti si tratta più di una iniziativa politica mentre per il 38% di una forma di lotta utile ai lavoratori. Il 23% non risponde.

"Una eventuale candidatura di Landini si proporrebbe come elemento aggregante del centrosinistra capace di recuperare anche quei voti perduti", ha commentato Fabrizio Masia a proposito dei risultati del sondaggio. "Landini, in questo momento, ha un ottimo appeal mentre mi pare che l'attrattività della Schlein stia faticando a prendere piede e consenso, mentre quella di Conte è più ‘conservativa' – ha spiegato l'Ad di Emg all'Adnkronos-. Landini piace all'elettorato del Pd e suscita molto interesse da parte di quella parte dell'elettorato di centrosinistra che non va a votare. Lui riesce a intercettare quelle istanze più fondative dei partiti di sinistra che non sono debitamente rappresentate".

Dati dell'indagine alla mano, cosa manca a Elly Schlein? "Certamente lei incarna alcuni valori storici della sinistra, non a caso ha vinto le primarie prendendo tanti voti da parte di coloro che avevano votato Sinistra italiana – ha spiegato Masia -. Però credo che al di là degli aspetti valoriali mancano, probabilmente, dei veri contenuti e idee programmatiche capaci di raccogliere il consenso dei cittadini e interpretarne i bisogni".

La replica di Landini

"No comment, parlo solo dal palco". Ha risposto così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, interpellato sul sondaggio Emg/Adnkronos poco prima di salire sul palco per l'intervento da piazza Matteotti, a Napoli, per chiudere la manifestazione indetta da Cgil e Uil contro le politiche del governo.