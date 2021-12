Sondaggi politici, Pd sempre in testa ma la Lega rimonta e supera Fratelli d’Italia L’anno si chiude con il Partito Democratico in testa nei sondaggi elettorali, ma attenzione alla Lega che rimonta Fratelli d’Italia. Staccati i 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'anno si chiude con una certezza: il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto degli italiani. I dem di Enrico Letta sono avanti secondo quasi tutti i sondaggisti e si confermano in testa anche nell'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per il Corriere. Il sondaggio, realizzato da Ipsos, rivela però anche un'altra tendenza importante: la Lega è tornata davanti a Fratelli d'Italia, con il partito di Meloni in crollo verticale nell'ultimo mese e Salvini e i suoi che risalgono oltre i venti punti. Niente di strano, considerando che i due partiti pescano inevitabilmente dallo stesso bacino elettorale. Si rischia l'effetto vasi comunicanti. Bene, invece, il Movimento 5 Stelle, che dopo essere sprofondato potrebbe aver toccato il fondo e iniziato a risalire.

Partito Democratico primo da solo, Lega davanti a Fratelli d'Italia

Secondo il sondaggio di Ipsos, il Partito Democratico di Enrico Letta è ancora in testa con 20,7% anche se in leggero calo rispetto al mese scorso, segnando un meno 0,1%. Balzo in avanti, invece, per la Lega di Matteo Salvini, che sale al 20,1% segnando un più 1,0% e controsorpassando l'alleata di coalizione Giorgia Meloni, che con il suo Fratelli d'Italia perde tanto quanto guadagna il Carroccio (e non sembra essere un caso) e scivola al 18,8%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte resta staccato rispetto ai primi tre partiti, ma risale nettamente rispetto al mese precedente: più 0,9% e si ferma al 16,4%.

Cresce Forza Italia, male Azione e Italia Viva che calano

A metà tra le quattro forze politiche principali e i partiti minori c'è sempre Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cresce ancora dello 0,2% e sale all'8,7%. A seguire ci sono, entrambi al 2,0%, Azione di Carlo Calenda e +Europa. Tutti e due segnando un meno 0,3% rispetto al mese scorso. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,2% e scende all'1,8%, seguito da Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni all'1,7% (meno 0,2%) e dai Verdi all'1,7% (anche loro meno 0,2%). Chiude Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza che risale dello 0,4% e arriva all'1,3%.