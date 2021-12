Sondaggi politici, Pd in prima posizione: la Lega supera FdI e torna al secondo posto Il Partito democratico è al primo posto tra le forze politiche, seguito dalla Lega e da Fratelli d’Italia. Il partito di Matteo Salvini torna quindi davanti a quello di Giorgia Meloni.

A cura di Annalisa Girardi

Il Partito democratico è la prima forza politica del Paese, seguito dalla Lega che dopo diverse settimane passate sul terzo gradino del podio super Fratelli d'Italia e torna in seconda posizione. È quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Ixé che analizza sia le intenzioni di voto che l'indice di gradimento dei leader e il parere dei cittadini rispetto alla fase della pandemia che il Paese sta vivendo. Andiamo quindi in primis a vedere come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

Come abbiamo detto il Partito democratico è la prima forza politica nel Paese: i dem secondo il sondaggio di Ixé totalizzano il 22,4%. Sono seguiti dalla Lega, al 19,1%. Il partito di Matteo Salvini dopo diverse settimane si trova nuovamente davanti a quello di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia questa settimana si ferma infatti al 17,4%. Ci sarebbero quindi ben cinque punti di distanza tra il Pd e FdI, che invece sarebbe ad appena un punto dal Movimento Cinque Stelle. Il consenso degli elettori ai pentastellati viene infatti dato al 16,4%. È seguito da Forza Italia al 9,2%. Tra le forze politiche minori l'unica a superare la soglia di sbarramento è Azione, al 3,4%. Seguono Articolo 1 – MDP (2%), Sinistra italiana (2%) e Italia Viva (1,6%).

Come abbiamo detto il sondaggio indaga anche la fiducia nei leader politici. Ma anche nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel governo di Mario Draghi. Il 73% dice di avere fiducia nel capo dello Stato, contro il 23% che invece non ne ha. Per quanto riguarda il governo ad avere fiducia è il 65%, contro 35% che invece non ne ha. Il leader politico con indice di gradimento più elevato è Mario Draghi (65), seguito da Giuseppe Conte (44), Roberto Speranza (41) ed Enrico Letta (33). Solo in seguito troviamo esponenti del centrodestra: prima Giorgia Meloni (32) e poi Matteo Salvini (25).

Infine il sondaggio ha chiesto agli intervistati se sono preoccupati per la situazione epidemica nel Paese. Ad esserlo è il 77%, contro il 23% che invece non lo è. Sull'obbligo vaccinale il 79% sarebbe favorevole a introdurlo, mentre il 19% sarebbe contrario.