Sondaggi politici, Pd di Schlein perde consenso, lo guadagna il M5s Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Noto, Fdi si conferma primo partito italiano con il 28,5%- Il Pd invece perde un punto, fermandosi al 20,5%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato da Noto Sondaggi per il programma tv Porta a Porta evidenzia le difficoltà del Pd a guida Schlein. Dopo la débâcle delle recenti elezioni amministrative, e dopo al Parlamento europeo sul regolamento Asap, su cui il partito si è spaccato, i dem perdono consensi. Nel campo del centrosinistra se ne avvantaggia il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che invece sul rafforzamento della produzione di armi da inviare a Kiev e sull'utilizzo dei fondi del Pnrr per gli armamenti ha avuto una posizione netta, esprimendo un voto contrario all'Eurocamera.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto a livello nazionale, in base alla rilevazione Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito italiano, con il 28,5%, percentuale in aumento dello 0,5 rispetto all'ultima rilevazione, effettuata lo scorso 25 maggio. Il Pd invece perde un punto, fermandosi al 20,5%. In terza posizione si colloca il M5S con una percentuale del 15%, guadagnando un punto.

Segue la Lega di Matteo Salvini, stabile al 9,5%, così come Forza Italia che rimane al 7%, esattamente come lo scorso 25 maggio. Resta stabile anche Azione-Italia Viva al 6,5%, dopo la recente decisione dei due leader, Carlo Calenda e Matteo Renzi di correre insieme alle elezioni europee di giugno 2024. Mentre Verdi-Sinistra salgono al 3,5% (+0,5). Stabili anche Più Europa al 2% e Noi Moderati all'1,5%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra (Fratelli d'Italia-Lega-Forza Italia-Noi Moderati) raggiunge il 46,5%, con una crescita dello 0,5 rispetto al precedente sondaggio. Mentre il centrosinistra (Partito Democratico-Avs-Più Europa) è al 26%, con un calo dello 0,5%.