Sondaggi politici, partito di Meloni cresce ancora, M5s a un passo dal Pd Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni cresce ancora, vola al 28,3%. Il M5s ha quasi raggiunto il Pd.

A cura di Annalisa Cangemi

Secondo l'ultimo sondaggio Swg per il Tg di La7 Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, mantiene il primo posto, e aumenta ancora il suo consenso. Il Pd è stabile, Forza Italia, dopo la buona performance delle politiche del 25 settembre, va giù.

Fratelli d'Italia, se si votasse oggi, avrebbe il 28,3%: il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,9% e aumenta il vantaggio sul Pd, stabile al 17%. Il M5S cede lo 0,3% e ora otterrebbe il 16,4%. La Lega guadagna lo 0,1% e sale all'8,6%. Azione-Italia Viva crescono dello 0,3% raggiungendo l'8,4%. Mentre è notevole il passo indietro di Forza Italia, che dal 7,5% cala al 6,2%. Verdi e Sinistra rimangono al 4,1%, +Europa è al 3,1% (-0,2%) mentre Italexit sale al 2,6%.

Il governo Meloni farà bene per 4 italiani su 10

Il governo guidato da Giorgia Meloni, che oggi ha ottenuto la fiducia alla Camera, inizia il suo mandato in un Paese diviso tra un 40% di cittadini che confidano nel fatto che sarà un'esperienza positiva e, al contrario, un 45% che non si aspetta molto dall'esecutivo del centrodestra. È quanto emerge da un Sondaggio di Radar Swg.

Leggi anche Cosa dicono ora i sondaggi politici dopo la vittoria di Meloni alle elezioni

Ad alimentare le speranze degli ottimisti è soprattutto l'atteggiamento determinato (per il 65% degli intervistati) della neo presidente del Consiglio e, in parte, il fatto che la maggioranza parlamentare che sostiene il governo sia piuttosto ampia (per il 25% degli intervistati). Un ulteriore elemento che rafforza le attese positive è il carattere di novità (23%) che viene associato alla compagine governativa, visto che è il primo governo a guida Fratelli d'Italia, il primo davvero politico da anni.

Le perplessità rispetto all'efficacia dell'azione di governo si concentrano soprattutto sulla sensazione di una scarsa coesione all'interno della maggioranza (42%). Le polemiche emerse durante le trattative per la formazione della squadra di governo hanno determinato questa percezione e di fatto ora non è più Salvini a essere considerato il partner che può mettere a rischio la tenuta del governo: il suo posto è stato preso da Berlusconi (49%, per il 58% tra elettori di centrodestra).

Il timore di una deriva estremista non è invece molto presente nell'elettorato. Quanto alle aspettative nei confronti dell'azione del nuovo governo nei singoli ambiti di attività, emerge come punto di forza la gestione dell'immigrazione e oltre il 40% dei cittadini si attende buoni risultati anche su fisco, giustizia e gestione del processo di modernizzazione del Paese. A Meloni e alla sua squadra viene invece dato poco credito per quanto riguarda gli interventi su bollette e inflazione e sulla tutela ambientale.